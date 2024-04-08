蔡總統：政府攜手業界 讓台灣生醫產業邁向國際

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（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天接見國家生技醫療品質獎得主，這個獎項有「台灣生醫界奧斯卡」之稱。蔡總統期盼，獲獎代表未來持續與政府攜手努力，讓台灣生醫產業蓬勃發展，大步邁向國際。

蔡總統上午在總統府接見第26屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表，總統致詞提到，上週受到強震影響，台灣多處發生災情，也有許多民眾送醫就治，她要代表政府感謝醫療界提供受災民眾最好的照顧。

總統表示，今天現場的得獎人來自醫護機構及生醫產業，都是為民眾健康而努力。她要感謝大家的付出，也恭喜大家獲得「國家生技醫療品質獎」，這個獎項被譽為「台灣生醫界奧斯卡」，每一個獲獎團隊及產品都具有世界級水準，對台灣生醫產業發展帶來更強大競爭力。

蔡總統指出，像是林口長庚醫院團隊，對於睡眠呼吸中止症，開創全方位咽內手術治療，提高手術安全性和成功率。來自高雄醫學大學附設中和紀念醫院的整合性居家靜脈營養照護團隊，透過導入一站式、多元整合照護模式，協助病患減少住院醫療支出，並且獲得最貼心服務。此外，台灣諾華股份有限公司針對小兒B細胞急性淋巴性白血病，生產全球首創CAR-T細胞治療藥物，受到國際注目。

總統強調，從所有得獎團隊的事蹟，都可以看出台灣雄厚的生技醫療軟實力。

她說，過去8年來，政府多管齊下，努力讓台灣生醫產業在國際上占有關鍵地位。她也要感謝生策中心，除了辦理選拔，發掘全球領先技術團隊，也扮演政府和業界重要溝通橋梁，協助政府把各項政策制訂得更加完善。

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總統指出，從這屆得獎項目也發現許多攸關新生兒照護的成就，引人注目。她相信，透過每一屆的表揚，政府和業界都能夠有更多交流合作，也期待所有獲獎代表未來持續跟政府攜手努力，讓台灣生醫產業蓬勃發展，大步邁向國際。

訪賓一行由生策中心董事長王金平及評審團總召集人陳維昭率領，衛福部長薛瑞元陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。（編輯：張均懋）1130408