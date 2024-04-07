蔡總統：感謝國際伸援手 良善力量助災後復原

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北7日電）總統蔡英文今天表示，在4月3日的地震發生後，超過100個國家及國際組織政要慰問台灣震災，誠摯感謝國際間良善力量的支持，她相信「善的循環」將持續擴散，成為台灣進行災後復原工作的重要力量。

蔡總統今天透過臉書發文指出，4月3日的地震發生後，超過100個國家及國際組織政要慰問台灣震災，也看到日本政府和民間發起了捐款行動，來自土耳其的特搜隊也在昨天抵達台灣，投入各項救援行動。

蔡總統提到，25年前，台灣發生921地震，第1支抵達台灣協助救援的國家就是土耳其。去年土耳其發生百年強震後，台灣也曾派遣搜救隊前往支援救災行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡總統表示，非常感謝土耳其各界的關心，也分享救援經驗及專業技術，展現了國際社會的人道精神，更彰顯台土兩國的友好情誼，讓這股良善的力量能夠延續、循環。

蔡總統最後強調，也誠摯感謝國際間良善力量的支持，相信「善的循環」將持續擴散，成為台灣進行災後復原工作的重要力量。政府會持續提供災區所有必要的協助，讓災區能夠早日重建，恢復正常生活。（編輯：張若瑤）1130407