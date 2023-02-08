土耳其搜救團AKUT：感激台灣總是跟我們站在一起

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土耳其、敘利亞強震約45小時後逾7800人罹難。圖為伊斯坦堡搜救團AKUT 6日在卡拉曼馬拉斯省救災。（圖取自facebook.com/AKUT）

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（中央社記者何宏儒台北8日電）土、敘強震約45小時後已確認逾7800人罹難。伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT）表示，這是成立27年來「最艱困任務」，感激「有像台灣這樣總是跟我們站在一起的朋友」。

土耳其南部與敘利亞接壤地區發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，造成數以千計建築物倒塌，搜救人員仍在寒冷天候下與時間賽跑，希望從斷垣殘瓦中救出生還者。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）於台北時間今天清晨在記者會中指出，強震已造成至少5894人罹難、3萬 4810人受傷。法新社報導，已知敘利亞至少有1932人命喪震災。這使得截至最早那起規模7.8強震約45小時後，已確認死亡人數達7826人。

1999年曾參與九二一地震搜救任務的AKUT表示，此刻共有654名志工、4隻搜救犬、49部車輛組成28支團隊，在阿達那省（Adana）、阿德亞曼省（Adiyaman）、加濟安泰普省（Gaziantep）、哈泰省（Hatay）、馬拉特雅省（Malatya）、奧斯曼尼耶省（Osmaniye）和卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）投入搜救。

AKUT新聞團隊負責人巴爾杜爾（Isil Bayraktar Buldur）於台北時間今天凌晨接受中央社電話採訪時說：「我們的任務沒有、也不會停歇。截至目前，協會派出的團隊一共救出62名生還者。」

由於災區下雪，天寒地凍使得搜救工作備極艱辛。

巴爾杜爾表示，考量到地震規模、受災範圍和正值寒冬，這次任務「絕對是」AKUT成立27年以來最艱難的一次。「部分災區城巿夜間氣溫降到攝氏負15度。道路積雪深厚加上鐵道受損，抵達災區的過程極度艱辛。」她說：「儘管如此，投入搜救的協會志工人數不斷在增加。」

許多台灣民眾感念九二一地震時，土耳其救難隊不遠千里，隔天火速抵台投入搶救，紛紛主動上AKUT官網的捐款頁面進行小額捐款。AKUT的臉書專頁也可以看到諸如「加油，台灣的救難隊已經在路上」、「為你們國家祈禱」等中文留言。

一位臉書用戶寫道：「天祐土耳其，救災順利、平安。謝謝你們曾經來台灣幫助我們台灣人。」

對於台灣人的溫情，巴爾杜爾回應說：「我們想要感謝總是跟我們站在一起、每一次災難和有需要的時候，都會火速對我們馳援的台灣人。」

她說：「有像你們這樣的朋友，我們心存感激。」

AKUT名稱源自土耳其文「搜索」（arama）和「救援」（kurtarma）兩字縮寫。1996年成立的這個非政府組織於2011年獲聯合國國際搜索與救援諮詢小組（INSARAG）認證，目前在土耳其32省設有分會，志工加永久會員超過2200人。據AKUT官網，它是土耳其成員最多、能夠運用的專業技能最廣泛的搜救團體。（編輯：韋樞）1120208