台灣搜救隊赴土耳其救災 隊員們盼以專業協助更多人

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（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）土耳其東南部與敘利亞接壤的省分發生芮氏規模7.8強震，為了協助搜救隊出國救災，消防署人員這2天忙翻天，而參與救災的人員都表示，希望透過自己的力量幫助更多人。

土耳其東南部與敘利亞接壤的省分發生芮氏規模7.8強震，台灣獲知消息後，首批搜救隊40名搜救人員及3隻搜救犬6日晚間整隊出發前往土耳其，第二批90名搜救人員及2隻搜救犬也在今晚出發。

晚間7時30分許，桃園國際機場第二航廈開始湧入許多身穿特搜隊制服的人，他們身上各自背著沉重的器材，還有獸醫師牽著搜救犬，現場人員依序魚貫地進入長榮航空的報到櫃檯，辦理報到手續，準備搭乘包機前往土耳其救災。

消防署綜合企劃組消防宣導科專員魏茂芬告訴中央社記者，「這兩天幾乎沒有停下來」，昨天上午接獲將前往土耳其協助救災訊息後，立即與報告通知相關人員準備，直到送出第一批國際搜救隊後躺在床上已經是今天凌晨2時許，考量還有第二批救援隊將出國，清晨5時許就起床處理，中間還不時起床查看手機訊息，她苦笑說睡眠時間約有3個小時。

魏茂芬說，這還不是最辛苦的，為協助媒體朋友取得救援隊在當地最新訊息，需不停追問當地訊息，像是第一批班機是否抵達、第二批包機是否準備妥當、轉機是否順利，都是民眾關注焦點，面對記者詢問「今天回去可以好好睡覺了嗎」，魏茂芬說「還不行，可能還會有新的訊息出來」，還是要繼續追問關心當地的最新狀況。

不同於魏茂芬的忙碌，來自屏東縣特種搜救隊、第一次出國協助救災的吳志男則難掩興奮的拿著護照請友人協助拍照紀念，他表示，雖然經過平日的訓練準備，但面對真實救援還是會擔心，「尤其面對低溫，對我們屏東人來說也是很擔心。」

同樣來自屏東縣特搜隊的護理師陳夙虹說，這次參加特搜隊，主要是照顧特搜隊員的健康，若行有餘力，也希望能幫助當地民眾，身為護理師，他希望能夠將自己的專業用來協助更多的民眾，家人對她的決定也相當支持。

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隨行照顧2隻搜救犬的獸醫師邱裕龍說，搜救犬都搭過飛機不用擔心，但面對長途飛行、時差及陪伴者不同，會餵食安神藥物，讓情緒更放鬆更好入睡，也要留意飲水量，搜救時要注意各種意外的創傷及水土不服現象。

消防署特種搜救隊小隊長孫寬耀表示，已經是第二次出國救災，先前曾參加過印尼的救災行動，也曾在九二一地震時徒手救災，他坦言出發救災，家人一定會緊張，但面對工作就是盡力而為，也希望透過自己的力量救出更多的人。1120207