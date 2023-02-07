台灣首批搜救隊抵土耳其 林右昌致電轉達總統慰問

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北7日電）土耳其發生規模7.8強震，內政部說，台灣派遣第一梯次國際搜救隊今晚抵達土耳其，內政部長林右昌致電給帶隊官，轉達總統蔡英文、行政院長陳建仁的關心與慰問，並了解搜救行程與當地狀況。

內政部晚間透過新聞稿表示，土耳其在台灣時間昨天上午9時17分左右，發生規模7.8強震，震央位於加濟安泰普省努爾達伊鎮東方23公里處。台灣隨即在當晚派遣第一梯次國際搜救隊前往，並在今天當地時間下午1時42分從伊斯坦堡起飛，下午3時（台北時間晚上8時）已到達最接近災區的阿達那機場（Adana Airport）。

內政部說，林右昌隨即在晚間8時22分與消防署帶隊官許郁文通電聯繫，除轉達總統蔡英文、行政院長陳建仁的關心與慰問外，也轉達國內各界的支持打氣，雙方把握通話時間，了解搜救人員規劃的行程與當地狀況。

內政部指出，台灣國際搜救隊接下來將由外館人員協助，向土耳其政府接待即撤離中心（RDC）報到，加入人道救援行列；搜救隊除一般通訊器材外也攜帶衛星電話，將與消防署保持聯繫回報狀況。

內政部說，在第二批搜救隊出發後，未來陸續加入救援行列，希望把握分秒必爭的時間，趕快在惡劣的天候環境下，在第一線全力搶救受困的災民。（編輯：趙蔚蘭）1120207