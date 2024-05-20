陳建仁：我與大家都是小蠟燭 點燃自己就能照亮台灣

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（中央社記者游凱翔、賴于榛台北20日電）行政院今天舉行卸任、新任院長交接典禮，卸任院長陳建仁說，每個人都是很重要的蠟燭，他也是一支小蠟燭，每個人點燃自己就能照亮台灣，使台灣充滿光明、希望與未來。

行政院今天舉行卸任、新任行政院長，以及行政院所屬相關主管機關卸任、新任首長聯合交接典禮，會後內閣團隊將拍攝大合照；副總統蕭美琴則出席監交新舊任行政院長交接。

陳建仁致詞表示，他在去年1月31日奉前總統蔡英文之命擔任院長，迄今已近1年3個月，在這475天的日子裡，要謝謝全國民眾給予很高期望。行政院在正副院長、秘書長、發言人及所有政委努力下戮力以赴，若行政院有什麼好政績、福國利民的事情都要謝謝他們。

陳建仁表示，「每個人員都是很重要蠟燭，我也是一支小蠟燭，每個人點燃自己就能照亮台灣，使台灣充滿光明、希望與未來」。

他也提到，行政院過去這段時間努力減輕民眾經濟負擔、安定社會民心、且致力打造溫暖堅韌台灣，但也面對包括國際政治及經濟情勢劇烈轉變、中美貿易衝突、俄烏戰爭、以哈衝突、供應鏈轉變、能源及糧食供應等危機，在這段期間，除了行政團隊一起努力、有很好成果外，在立法院也得到很多立委支持，通過很多重要法案。

陳建仁舉例，要特別謝謝立法院當時通過疫後特別條例、疫後特別預算，很短時間內普發新台幣6000元現金；也在很短時間內，透過大家合作成立打詐1.5工作（新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版），也盼現在的打詐2.0繼續下去，同時亦通過打詐專法，更完整解決詐騙問題，就像總統賴清德今天在就職演講所提，打詐也是他未來重要工作。

陳建仁提到，任何工作都有一個重要目標，就是希望能福國利民。作為政務官，他剛上任時，勉勵所有政務人員要記得一句話，「真正的權力就是服務」，一個政務官就好像牧羊人照顧一群羊群，好的牧羊人要充滿羊群的氣息。

陳建仁說，他當時說過，雖然大家不一定有同樣宗教信仰，但為國為民服務就是共同的信仰，今天他要說的就是副總統蕭美琴引用聖經的話，「這美好的仗已經打完，這賽跑已經到終點，這信仰我們也守住了」。

陳建仁表示，謝謝溫暖堅韌內閣、每個部會人員努力，也感謝新任院長卓榮泰帶領新的內閣，相信未來一定會更棒更好，把台灣帶到更美好地方；且剛剛蕭副總統提到，卓榮泰樂於傾聽民意、嫻熟立法部門，相信在卓榮泰領導下一定可跨領域、跨黨派將新AI內閣開創新局，讓台灣在世界上競爭脫穎而出，繼續造福全世界、人類。

陳建仁最後強調，相信在卓榮泰領導下內閣會全力以赴，也祝福新內閣更上層樓，打造台灣成為充滿智慧化、充滿關懷心且充滿願意為民服務的好胸懷，他相信這是台灣之福，也祝福大家身心靈健康平安喜樂、萬事如意，更希望一起努力、祈禱天佑台灣。（編輯：蘇志宗）1130520