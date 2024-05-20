卓榮泰率閣員大合照 宣布啟動行動創新AI內閣

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（中央社記者賴于榛、游凱翔台北20日電）行政團隊今天正式交接，行政院長卓榮泰率領新內閣大合照時，宣布行動創新AI內閣啟動。他也強調，將推動福國利民法案、率領團隊強力打詐、不放棄非核家園，並會與立法院誠意溝通。

行政院今天舉行卸任、新任行政院長，以及行政院所屬相關主管機關卸任、新任首長聯合交接典禮，會後內閣團隊也循例拍攝大合照；副總統蕭美琴出席監交並致詞。

蕭副總統致詞時說，感謝卸任行政院長陳建仁去年在國家關鍵時刻挺身而出，如今已經打完一場美好的仗，她要代表民眾表達由衷感謝，同時也會將陳建仁的溫暖、良善、誠懇、正直作為人生永遠的標竿；她也相信 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、總統府特任副秘書長、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 率領的行動創新AI內閣，一定能以新思維提出解方、處理爭議，且會用心傾聽基層聲音，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，達成總統賴清德期待。

陳建仁則說，任內努力減輕民眾經濟負擔、安定社會民心、且致力打造溫暖堅韌台灣，但也面對很多包括國際政治及經濟情勢劇烈轉變、中美貿易衝突、俄烏戰爭、以哈衝突、供應鏈轉變、能源及糧食供應等各方面危機都造成重大影響，要特別感謝立法院通過疫後特別條例與預算，讓行政團隊因應情勢。

他表示，打詐會是未來行政團隊的重要工作，也相信在卓榮泰領導下，閣員將全力以赴，將台灣打造成充滿智慧化、充滿關懷心且充滿願意為民服務的好胸懷。

卓榮泰致詞時宣示，未來內閣首重五打七安，鎖定打擊黑、金、槍、毒、詐，也希望立法院盡快通過打詐4法，讓行政團隊擁有打擊詐騙的工具，使得「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到手的沒得花」。

卓榮泰還說，台灣經濟已成為國際不可或缺一部分，政府有責任打造更穩定的經濟發展環境，也會持續穩定安全供電、發展綠能，且對追求的非核家園永遠不可放棄，藉以對地球負責、對後代子孫盡責。

院長交接結束後，蕭副總統、陳建仁、卸任副院長鄭文燦先行離開行政院，不少行政院人員在交接典禮會場外歡送，除了手持手機拍照留念、向兩人揮手說再見外，更有職員持氣球歡送。陳建仁與鄭文燦則一一握手致意，感謝政院人員的辛勞。

卓榮泰隨後回到行政院大禮堂，主持行政院所屬相關主管機關卸任、新任首長聯合交接典禮，並與內閣循例拍攝大合照，同時宣布行動創新AI內閣啟動。合影結束後，內閣團隊對於媒體提問並未回應，一行人準備分搭2班次的高鐵南下，參與在台南舉行的就職國宴。（編輯：林興盟）1130520

第16任總統、副總統20日上午正式就職，行政院下午舉行聯合交接典禮，新任行政院長卓榮泰（前右）、副院長鄭麗君（左3）等人一同步行到行政院前準備合影。中央社記者王騰毅攝 113年5月20日