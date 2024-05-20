卓榮泰：秉持誠意與國會溝通 優先推無爭議法案

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（中央社記者賴于榛、游凱翔台北20日電）面對國會三黨不過半新局面，新任行政院長卓榮泰今天說，他將秉持誠意溝通、人民優先，展現行政團隊解決問題的能力以及協調溝通的誠意，且未來會優先推出沒有爭議的福國利民法案。

行政院今天舉行卸任、新任行政院長，以及行政院所屬相關主管機關卸任、新任首長聯合交接典禮，會後內閣團隊合影；蕭副總統監交。

面對國會新局面，卓榮泰致詞表示，外界關注未來行政、立法怎麼互動，他將秉持誠意溝通、人民優先，展現行政團隊解決問題的能力以及協調溝通的誠意，但是誠意也要互相包容、溝通要互相尊重。

卓榮泰說，為了解決民眾迫切需要，政府會優先推出福國利民沒有爭議的法案，尋求國會支持，將有爭議的、不急迫的暫時放在不急迫的地方，相信若展現這樣的誠意與溝通，無論歷史、民眾、國會都能清楚看到。

他也提醒各部會首長，這次閣員中非執政黨籍者很多，不管口袋有沒有黨證、腦袋有什麼理念，務必要依法行政，落實行政中立，這樣才是捍衛民主跟憲政唯一手段。

卓榮泰還說，期待有國會程序正義的法案，當做依法行政的依據。（編輯：郭無患）1130520