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續拚再生能源與電廠工程 卓榮泰：會安全穩定供電

2024/5/31 09:55（5/31 10:13 更新）
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（中央社記者王揚宇台北31日電）對於經濟部長郭智輝說2030年前供電無虞，行政院長卓榮泰今天受訪表示，政府對人民、對產業有承諾，會安全穩定供電，用再生能源及計畫中的電廠工程接上來，現在還是充滿信心。

卓榮泰今天赴立法院報告施政方針並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於郭智輝稱2030年前供電無虞等議題，作相關說明。

卓榮泰表示，政府對人民、對產業有承諾，會安全穩定供電，而且台灣對世界有承諾，郭智輝會努力、政府也會努力。

至於怎麼做，卓榮泰指出，會用再生能源以及計畫中的電廠工程持續接上來，只要工程能夠如期完成、綠能發展比現在預期的更進步，所有發電及能源問題，都在合理合法計算中，現在還是充滿信心。

媒體詢問今天要施政報告，但朝野氣氛緊張，如何改善行政立法兩院關係。卓榮泰認為，好像沒有那麼緊張，行政立法的互動值得期待，也期待這是良好互動的開始；施政報告時，他會一一向民眾報告，在國家希望工程的理念下，如何就短中長期推動及擘劃國家工程的各種具體作法。（編輯：楊蘭軒）1130531

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