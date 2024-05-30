卓榮泰：未發生缺電大斷電 安全韌性電網是關鍵

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（中央社記者郭建伸台北30日電）行政院長卓榮泰今天拜會民眾黨團時談及電力問題表示，家裡沒電的原因有很多種，絕大因素是因為跳電，預告性的限電很少發生，至今也還沒發生缺電後的大斷電，他重申安全韌性的電網才是關鍵。

卓榮泰今天下午偕行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副秘書長王貴蓮拜會民眾黨團。民眾黨團則由總召黃國昌、副總召黃珊珊偕黨團成員接待，並由立委依序提出政策建議。

民眾黨立委張啓楷當面跟卓榮泰建議，台灣要發展AI與半導體，這些產業都很耗電，但未來核三廠1號機7月又要除役，難道不會擔心再發生大停電嗎，這恐怕是總統賴清德給予的課題。

卓榮泰表示，安全穩定的供電是政府對台灣人民的承諾，而台灣在世界產業經濟鏈有重要角色，台灣也必須跟全世界承諾要有安全穩定的供電；至於安全穩定的供電從哪來，有很多途徑，政府全力發展綠能是一條途徑，但會在各種途徑做最忠實努力。

卓榮泰表示，朝向非核家園是一種價值，政府會依法朝向非核家園的目標，如果失去價值，就像生命失去意義，但過程中會做各種努力。

不過，卓榮泰表示，除了穩定供電，安全韌性的電網才是關鍵，家裡沒電的原因是跳電、限電、停電還是斷電，這要搞清楚，家裡沒電絕大因素是因為跳電，跳電有外來、內在、人為、自然的各種因素。

卓榮泰表示，預告性的限電很少發生，若是因施工而停電，那是不得已，「我們到現在還沒發生缺電後的大斷電」，保證不會達到那個地步。

卓榮泰強調，他要告訴人民，家裡沒有電的原因，絕大多數是跳電，政府有能力把跳電原因降到最低，不傷害人民生活上的方便跟產業生產，這是政府該努力的地方。

黃國昌會後受訪表示，卓榮泰拜會民眾黨團時，所有黨團成員都以禮相待，但他認為卓榮泰的言論像在「教育人民」，行政院長講這樣的話有失身分，若卓榮泰要教育台灣民眾「沒有缺電」、「只是跳電」，他予以尊重，但韌性電網這個詞，從2017年聽到現在2024年，他倒想問政府這7年在做些什麼。（編輯：黃國倫）1130530