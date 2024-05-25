卓榮泰：台灣穩定供電 才能提高國家地位和安全

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（中央社記者葉臻桃園25日電）行政院長卓榮泰今天至桃園台電視察供電時表示，電路是國安層次問題，台灣對世界經濟發展有責任，安全穩定的供電是對全世界的承諾，也才能提高國家的地位和安全。

桃園市自4月中旬以來多次發生停電事故，卓榮泰上午在經濟部長郭智輝陪同下，至桃園視察「台電公司桃園區處穩定供電作業」，並聽取台電總經理王耀庭簡報。

卓榮泰致詞時表示，安全穩定的供電，是政府對人民的承諾，台灣在世界產業供應鏈上的角色，對世界的經濟發展有責任；台灣安全穩定的供電，是對全世界的承諾，台電務必讓政府的承諾落實。

卓榮泰說，電路是國安層次問題，他代表總統賴清德感謝台電的付出，未來當安全穩定的供電能成為共同的承諾後，才有能力繼續和全世界招手，發展台灣經濟、改善人民生活、提高國家的地位和增加國家的安全。

卓榮泰也說，停電發生時，台電要拿出誠意讓人民知道台電的辛苦，也要迅速告訴民眾台電掌握的停電原因、復電時間，並檢視韌性電網的安全性，再做一次區域性的檢查。

卓榮泰說，至於線路不足、變電所不夠的部分，是政府應該要努力的地方，希望台電加強和地方政府聯繫，他也會請地方政府協助配合。

郭智輝致詞時表示，電力是產業的基礎，經濟部要確認電力的穩定供應、價格合理、低碳永續，台電務必盡一切努力減少停電的次數和時間，並和大眾說明停電原因和改善措施；已請台電重新盤點配電事故發生的熱區，不僅要快速復原，也要做到預判和預測。

郭智輝說，隨著人口和基礎建設增加，電力需求也增加，和原始規劃的供電情境有落差，台電應儘速追上；台電近10年停電事故已經降了7成，未來若有建設需要地方政府的部分，他也會來拜託地方政府幫忙。

郭智輝接受媒體聯訪時表示，桃園先前發生35次的停電，大都是因為配電老化、人口增加下的饋線不足，跟電力不足完全無關；今年會有2波時段用電量大，夏季和10月，這部分已經準備好，不會缺電。

郭智輝也說，已經建立和地方政府的聯絡管道，這部分不會產生大問題；至於中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程，則會在明年第1季開始運轉。

卓榮泰並未接受媒體聯訪，針對媒體喊話桃園市長張善政認為能源政策錯誤、是否有缺電解方，以及怎麼看國會職權修法釀立法院攻防戰、28日院會能否完成三讀等，則僅向媒體比讚，並未回應。（編輯：方沛清）1130525