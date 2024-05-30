民眾黨立委指覆議案通過機率低 卓榮泰：不一定

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（中央社記者郭建伸台北30日電）行政院長卓榮泰今天率團拜會民眾黨團，民眾黨立委張啓楷當面建議，行政院若對國會改革法案提覆議案，不僅加劇朝野衝突，且從目前席次看來，覆議案通過可能性不高。不過，卓榮泰則當場表示，不一定。

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，行政院將在收到上述條文後，邀集專家學者具體羅列窒礙難行處，再研議提出覆議。行政院若提出覆議，將是憲政史上第14次，過往13次覆議的議題多元，包含兵役、319槍擊案等。

卓榮泰今天下午偕行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副秘書長王貴蓮拜會民眾黨團。民眾黨團則由總召黃國昌、副總召黃珊珊偕黨團成員接待。

卓榮泰一到後，便與黃國昌等人握手寒暄。卓榮泰表示，來這裡不是遇到老朋友，就是老朋友的朋友，感到非常親切，他到行政院目前才第10天，院內院外很多事情還有些生疏，但明天仍會到立法院備詢，他希望明天能來立法院表達如何落實總統賴清德的國家希望工程與治國理念，並聽取立委指教。

卓榮泰表示，人民希望看到行政、立法兩院良善互動，日前他拜會立法院長韓國瑜時，韓國瑜告訴他「我們一起推動福國利民的政策法案」，他希望這能夠成為立法、行政兩院共同目標。

黃珊珊指出，民眾黨會提出財政收支劃分法修正草案，希望行政院也提出版本立場，讓地方政府妥適因應地方建設。另一方面，民眾黨團也希望成立國家級的主權基金，政府可把財政的餅做大，但也要修改預算法，維持財政紀律。

民眾黨立委張啓楷指出，卓榮泰一向調和鼎鼐且人緣好，若行政院想對國會改革方案提覆議、民進黨團聲請釋憲，民眾黨都予以尊重，但他想提醒，提覆議案後朝野衝突恐加劇，可能要再思考，且從目前立法院席次看來，覆議案通過可能性不高，理性跟感性要想一下。

不過，此時卓榮泰在位子上回應，不一定。

張啓楷隨後也表示，賴總統競選期間曾說過要來立法院國情報告，若賴總統不來立法院，恐有跳票疑慮。（編輯：蘇龍麒）1130530

行政院長卓榮泰（左3）30日率秘書長龔明鑫（左）等人赴立法院拜會台灣民眾黨黨團，兩人與民眾黨團副總召黃珊珊（左2）在窗邊交談。右為民眾黨團總召黃國昌。中央社記者王飛華攝 113年5月30日