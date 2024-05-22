卓榮泰31日施政報告 柯建銘盼和平理性能順利上台

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（中央社記者王承中台北22日電）新任行政院長卓榮泰今天前往立法院拜會立法院長韓國瑜。民進黨團總召柯建銘表示，卓榮泰31日將赴立院施政報告暨總質詢，希望大家和平理性來處理，能夠讓卓榮泰順利上台。

新任行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君今天率行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱等人，前往立法院拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣，而民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄也到場與會。

韓國瑜、江啟臣親自在立法院一樓迎接卓榮泰、鄭麗君一行，一同前往二樓會客室，韓國瑜、卓榮泰兩人邊走邊寒暄，韓國瑜對卓榮泰說，真的是責任重大，未來會很辛苦。雙方在會客室合影後，隨及進行閉門討論，在歷經20多分鐘的會談後，韓國瑜、江啟臣送卓榮泰、鄭麗君等人離開立院。

柯建銘在會後接受媒體訪問時指出，行政院長禮貌性拜會立法院長，一定是在彼此尊重的立場，會談氣氛當然很好，卓榮泰主要強調當行政院長要依法行政、行政中立。柯建銘說，促進國家發展，福國利民法案趕快通過，爭議法案可以放後面，這是大原則。

柯建銘表示，卓榮泰在會中也特別向韓國瑜提到打詐4法，目前已經付委，明天立法院司法及法制委員會就要排洗錢防制法修正草案，這是行政院目前最優先的法案，後續會陸續送進立院。

柯建銘指出，韓國瑜也在會中提到環島高鐵等議題，並表示這一代人用不到，下一代也要用到。對於韓國瑜的看法，他都尊重，但當然是要在權力分立原則下才能完成。在國家預算能夠支應下，發展花東、離島等地方建設，民進黨都很樂意。

柯建銘表示，希望打詐4法能夠在本會期延會至7月16日前予以完成，另一個則是行政院撥補台電新台幣1000億元的追加預算案也已經送進立法院，希望能付委審查，並在延會期完成，這兩個是目前行政院很重要的案子。

柯建銘指出，對於立法院對行政院長總質詢的部分，希望大家和平理性來處理，能夠讓卓榮泰順利上台。呼籲在野黨，朝野經過這幾天的吵架，但面對國家正事、預算法案的推動，還是要在軌道上來走。

吳思瑤表示，卓榮泰對打詐4法特別重視，希望立法院來協助，而花蓮震災重建方案，行政院也以端出完備的各項作為，也希望立法院協助重建花東地區。

吳思瑤指出，由於此次內閣閣員不少是出身業界、專家及學長，希望在韓國瑜的協助下，能夠讓行政官員很快適應立法院的行政立法互動關係。（編輯：蘇龍麒）1130522