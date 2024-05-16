朝野協商同意5/31邀卓榮泰施政報告 立院延會至7/16 　

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（中央社記者王揚宇、王承中台北16日電）立法院朝野黨團今天協商，歷經30分鐘討論，各黨團同意5月31日邀請內定520出任行政院長卓榮泰赴立法院施政方針報告並備質詢，並且延會至7月16日。

立法院職權行使法規定，新任行政院長應於就職後2週內，向立法院提出施政方針報告，並於報告日前3日將書面報告印送全體立委。

立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，研商新任行政院長施政方針報告及立法院院配合延會相關事宜。民進黨立法院黨團總召柯建銘建議，5月31日邀請卓榮泰來施政報告，這個時間在快慢之間沒有問題。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，依照過去慣例，建議6月4日，這是蠻好的日子。台灣民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊說，尊重韓國瑜的裁示。

韓國瑜詢問在場黨團代表，時間就訂在5月31日，因為如果是6月4日，時間就會有點溢出。現場沒有人表示異議。

立法院法定會期將於5月31日結束，確定邀請卓榮泰赴立法院進行施政報告的時間後，接續討論延會時間。

柯建銘說，既然是5月31日請卓榮泰做施政報告，以一個正常的總質詢時間來看，至少要10個工作天，而且之前在野黨提出要新任閣揆做食安、能源政策專案報告等，因此延會時間大概會落在7月中旬，另外還要考慮國家通訊傳播委員會等人事同意權案的處理等。

黃珊珊說，如果要延會到8月，可能很多立委無法安排國會外交等事宜，人事同意權案可以用臨時會處理，建議延會到7月中旬。

傅崐萁說，可能至少有2個以上的專案報告，建議延會到7月16日，至於人事同意權案可以開臨時會處理。

韓國瑜徵詢在場黨團代表意見，都同意延會至7月16日。（編輯：蘇龍麒）1130516