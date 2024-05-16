陳建仁率內閣總辭 贈蘋果造型瓷器期盼平安、和平

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北16日電）行政院長陳建仁今天率內閣總辭，為感謝團隊辛勞，特意送上蘋果造型瓷器期盼平平安安，也象徵和平。行政院發言人林子倫說，院會氣氛輕鬆，大家共同肯定過去成果，也祝福新內閣有好的開始。

新內閣將於5月20日就職，行政院會今天通過「本院人事行政總處奉示擬具院長向總統呈請辭職暨轉呈副院長、政務委員、秘書長、相關部會首長、本院發言人聯名呈請辭職及其餘各機關政務人員一併呈請辭職之簽呈文稿」，總辭案將送請總統蔡英文批准。

行政院會結束後，陳建仁率全體內閣成員在行政院中央大樓外拍攝畢業合照，現場氣氛輕鬆、大家笑容滿面，就定位後不到3分鐘就完成合照。

林子倫隨後在主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中指出，去年1月31日接任院長後，即刻要求行政團隊兢兢業業、踏實穩健照顧民眾生活大小事，無縫銜接政務、妥善周全規劃，為台灣長遠發展打下堅韌厚實基礎。

陳建仁說，感謝行政團隊堅守崗位，積極推動福國利民政策，包括去年運用歲計賸餘編列疫後特別預算挹注台電、撥補勞保健保、普發現金；也推動台灣AI行動計劃2.0、亞灣智慧科技創新園區，促進產業轉型；完成三保一金福利措施、推動少子女化對策計畫、社會住宅、囤房稅等各項社會福利，減輕民眾負擔；通過永續提升人行安全計畫、推動打詐行動綱領1.5版，為民眾打造安心無虞生活環境。

陳建仁還說，行政團隊也提出0403災後復建方案，協助災後復原重建振興發展；另外，國軍實施強化全民國防兵力結構提整方案，將義務役役期調整為一年，彰顯台灣保衛民主、提升國防能量的決心。

他表示，蔡總統執政以來力拚台灣經濟成長，台股也創下歷史新高，這些都是在行政團隊一棒接一棒努力之下所得成果，這些要感謝前行政院長林全、賴清德、蘇貞昌打下厚實基礎，以及行政團隊各司其職。

陳建仁強調，感謝行政團隊、立法院的支持，相信府院和諧共同為國家努力，才能使台灣更上層樓，台灣跟其他國家一樣都面臨巨大挑戰，但只要團結一心就能克服困難，共同努力讓台灣更加美好安定。

陳建仁會中致贈閣員小禮物，林子倫說，為感謝行政團隊戮力從公，因此贈送台灣品牌蘋果造型的瓷器，祝福閣員平平安安，也代表和平。林子倫表示，院會氣氛輕鬆，大家共同肯定過去成果，也祝福新內閣有好的開始，而內閣雖然總辭，但該推動的政務一定會推動，確保與新內閣無縫接軌、國家運作正常。

根據行政院提供的院會影片，陳建仁、行政院副院長鄭文燦、秘書長李孟諺進入院會現場時，先一一與閣員握手致意，閣員之間也輕鬆話家常；隨後李孟諺代為送上閣員給陳建仁的畢業禮物，是一張小型海報上寫著「溫暖堅韌」，下方附有部會首長的照片、簽名與留言，讓陳建仁收到時驚喜說，「這是最好的畢業禮物」。

此外，台中市長盧秀燕今天也列席行政院會，她會後透過影片表示，專程參加陳建仁所主持的最後一次行政院會，除了感謝陳建仁內閣適當解決台中軌道建設、台中國際會展中心二期等重大建設問題，也希望略盡地主之誼，邀請各位閣員未來到台中走走，享受台中美食與人情味。（編輯：林淑媛）1130516