從最忙副總統到行政院長 陳建仁一路力挺蔡總統功成身退

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（中央社記者賴于榛、王揚宇台北16日電）從最忙副總統到出任行政院長，陳建仁全力相挺總統蔡英文，閣揆任內遇到食安、道安、地震等天災人禍，他身段兼具剛柔，有錯就認，積極推出改善方案，面對錯誤質疑，則挺直腰桿以事實辯駁，關鍵救援任務結束，將回到最愛的研究領域。

台灣關鍵時刻，總有陳建仁的身影，宛如棒球場上的救援投手。2003年台灣面臨嚴重急性呼吸道症候群（SARS）入侵，他臨危受命接任行政院衛生署長，成功率領台灣離開那段人心惶惶的日子，戰勝疫情後他推動建置全國感染症醫療體系，修訂「傳染病防治法」等，讓台灣有系統性面對大型傳染病。

2016年總統大選，陳建仁擔任總統蔡英文副手，「英仁配」成功入主總統府，他在副總統任內，推動年金、婚姻平權等重大改革，關鍵會議頻上火線，被形容為「史上最忙副總統」。

為成全2020總統大局，陳建仁讓賢退出副總統提名，促成「英德配」，備受黨內尊崇，後更放棄副總統卸任禮遇，回歸最愛的研究領域。但他聲量未減，不僅協助輔選，也參與對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後更曾多次奉派赴教廷參與大典，並以總統特使身分參加榮休教宗本篤十六世喪禮。

2023年，民進黨九合一敗選後，陳建仁再應蔡總統邀請，接棒前行政院長蘇貞昌，創下首位卸任副總統擔任行政院長的案例。

行政院2023年1月31日 舉行聯合交接典禮，副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任行政院長蘇貞昌（左）將印信交接給陳建仁（右）。（中央社檔案照片）

陳建仁上任後，面臨諸多執政考驗，除了疫後緩緩復甦的經濟，還有全球性詐騙氾濫、行人安全議題、工廠管理問題、食安風波、小犬颱風風災重創蘭嶼、0403地震等天災人禍。

大選期間，陳建仁除政務之外，也奔波輔選，擔任救援投手角色的他，協助守住勝選，民進黨得以延續執政，他也居功厥偉，直到3月中的民調，滿意度仍達近5成。

「機會是給有準備的心靈」，雖然擔任行政院長並非陳建仁人生規劃，但接手繁雜政務，他拿出務實精神，有錯就認，打詐、道安等推出改善方案；面對在野黨的錯誤質疑，他也不怕挺直腰桿以事實辯駁，多次為了食安、兩岸議題在立法院與立委正面交鋒，幾度動怒，讓人看到不同面向的大仁哥。

事實上，多數官員都認為陳建仁為人溫暖、寬和。有官員說，或許是科學家出身，陳建仁對事十分敬重專業，對人更是尊重，無論中央會議或是地方建設，一定完整傾聽主事者想法，更不忘感謝完成每一個任務的小螺絲釘，常常讓被點到名的人備感窩心，但偶而會議時間會因此較長。

從學者到政壇，陳建仁人生經歷在政治、研究、宗教領域都已展現重要性，這次離開人生最後一個政務職位，他引用聖經「這場好仗，我已打完」，為自己政治生涯留下註腳，回歸科學家身分，繼續貢獻國家社會。

總統蔡英文（左）13日在總統府頒授行政院長陳建仁（右）一等卿雲勳章，感謝他對國家的貢獻與付出。中央社記者張皓安攝 113年5月13日

民進黨立委鍾佳濱說，陳建仁以前副總統之尊，願意下廚房擔任行政院長，這樣的付出精神，更為大家所珍惜，而且他面對朝野激烈攻防、各方質疑下仍堅韌不拔，其標榜的溫暖堅韌也恰如其分。

民進黨立委莊瑞雄受訪表示，在蔡總統任期的9局下半，陳建仁是牛棚最強的守護神，因為陳建仁將其溫暖、有擔當的人格特質展現給民眾看，而且擔當行政院長這個重任，符合民眾期待、攻守俱佳、有為有守，更讓蔡總統在卸任時，可以保有這麼高的民間聲望及施政滿意，真的很感謝陳建仁。（編輯：翟思嘉）1130516