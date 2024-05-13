接受蔡總統贈勳 陳建仁引聖經：這場好仗已打完

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天頒授行政院長陳建仁等13位政務人員勳章，陳建仁代表致詞時，以聖經祝福蔡總統說「這場好仗，我已打完」，相信總統當選人賴清德會帶領台灣走向更光明、美好及燦爛的未來。

總統上午頒授副總統賴清德等13位政務人員勳章，賴副總統曾任行政院長獲頒中山勳章與一等卿雲勳章，行政院長陳建仁與台灣日本關係協會會長蘇嘉全獲頒一等卿雲勳章，但蘇嘉全出國不克出席；獲頒一等景星勳章者，包括總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、考試院秘書長劉建忻。

獲二等景星勳章者，包括副總統當選人蕭美琴、國防部長邱國正、總統府副秘書長黃重諺、行政院秘書長李孟諺、陸委會主委邱太三、前總統府副秘書長姚人多、前駐美代表高碩泰。

陳建仁代表致詞，首先感謝蔡總統在2016年開始，召集大家進入執政團隊一起同甘共苦，儘管經歷很多艱難，仍然打造出一條康莊大道，讓台灣能夠向前邁進。

他以6個名詞來形容執政團隊，第一，勇敢改革創新的團隊。誠如蔡總統提到的年金改革、婚姻平權、綠能發展、前瞻建設、轉型正義及人民權益保障，都是別人不敢做或想很多年的事情，但「我們終於做到」。

第二，講求效率的團隊。他表示，短短幾年，前瞻建設使台灣的建設大幅成長，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2023年IMD世界競爭力年報」，台灣的「基礎建設」類從2016年的世界第19名進步至2023年第12名。

第三，提升國家競爭力的團隊。陳建仁說，台灣在IMD世界競爭力排名第6名，如果在2000萬人以上的國家則排名第一，而且是連續3年排名第一。IMD的「每千人研發人力」是世界第一，數位競爭力則是全球第9名，台灣的國家競爭這段期間大幅提升，也讓全世界看到台灣。

第四，捍衛自由民主人權的團隊。根據英國「經濟學人資訊社」（EIU）公布的「2023民主指數」報告，台灣為亞洲第一。

第五，照顧弱勢的團隊。他認為一個好的政治家，要像牧羊人一樣將羊照顧好，並將羊帶到青草地溪水旁，而執政團隊實際上也實現了教宗方濟各所說的「真正的權力是服務」。

第六，全球驚艷的團隊。他說，不管在防疫、科技產業、醫療、保健，都讓全世界驚艷且羨慕，相信都是因為蔡總統的卓越領導，以及在座受勳者的努力。總合來說，執政團隊就是「行公義、好憐憫、常存謙卑的心」。

他說，祝福蔡總統卸任後，能符合聖經上的一句話「這場好仗，我已打完；這場賽跑，我已跑到終點；這信仰，我已持守」，相信蔡總統的信仰就是福國利民，也讓大家有機會加入她的團隊，做到這一點。

陳建仁也說，祝福副總統也是總統當選人賴清德，相信未來在賴清德的卓越領導之下，台灣一定會走向更光明、美好及燦爛的未來，讓台灣在國防、外交、兩岸經濟、社會、醫療、科技的發展都更上層樓。（編輯：林興盟）1130513