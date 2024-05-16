蕭美琴：資安人才結合台灣硬體成就 創造下波機會

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（中央社記者葉素萍台北16日電）副總統當選人蕭美琴今天參訪資安大會表示，過去世界看見的台灣，往往聚焦在硬體，但資安領域人才結合硬體成就，將創造下一波讓世界看得到的新機會；她希望世界看到的台灣，不只是硬體製造業，更能在許多創新領域，與世界接軌。

蕭美琴今天參訪「2024台灣資安大會」參展攤位並致詞，她說，在美國服務時就經常耳聞資安大會，今天終於有機會親自見證台灣在這幾年在資安產業的進步與成果。

她說，台灣過去被世界看見的，往往聚焦在硬體，但今天她也看到資安領域人才結合過去硬體成就，將創造下一波讓世界看得到的新機會。

蕭美琴說，台灣確實面臨比其他國家更多的資安挑戰，這些挑戰也促使台灣更有韌性，無論公私部門都需要在資安投入更多投資；現在資安需求，大至國家安全、小至個人隱私安全，資安是食衣住行育樂根本要素。

她說，人才的養成很重要，未來政府可以做得更多，除了專業資安人員養成，社會上每個人也都要有基礎知識，懂得如何保護自己，社會對資安重要性的認知，有更大更普及化的努力空間。

蕭美琴表示，總統蔡英文多年來對資安產業表達重視，總統當選人賴清德也參與多年，她自己是最新的新手，她剛才看到大家長期努力的成果，充滿感動；她認為，政府未來有責任，在人才養成、政策支持方面，與世界接軌。

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她說，很多台灣的公司已經布局世界，應該可以再贏得更多國際的信賴；賴清德競選時強調信賴產業，這不只是選舉口號，而是在全球布局過程必要元素，台灣產業要能夠走得出去，信任最重要，「沒有資安就沒有信任」。

蕭美琴說，政府會做最大後盾，同時創造更多與國際接軌的機會，創造台灣被信賴的品牌形象；她更希望世界看到的台灣，不只是在硬體製造業護國神山的能見度，更在許多創新領域創造更多與世界接軌、在世界上架台灣產業的機會。（編輯：翟思嘉）1130516