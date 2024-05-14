蔡總統：面對區域威權主義擴張 資安即國安

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（中央社記者潘智義台北14日電）2024台灣資安大會今天開幕，總統蔡英文表示，台灣身處民主的前線，面對區域威權主義的擴張、複雜多變的資安威脅，秉持資安即國安的精神，建立防禦機制，去年台灣資安產值已超過新台幣744億元，穩健邁向2025年的800億元目標。

2024台灣資安大會開幕，蔡總統致詞時指出，為了提升台灣的資安能量，過去幾年政府除了成立數位發展部，帶動國家整體的數位轉型，也集結各部會的力量，共同推動6大核心戰略產業，全力支持台灣資安產業發展，讓台灣能跟上全球數位轉型的浪潮，在全球供應鏈持續保有關鍵地位。

蔡總統說，政府不僅透過產創條例的修法，將資安產品及服務等投資納入租稅優惠，鼓勵企業提升資安、投資以及開發相關的防護技術，國發基金也編列30億元，打造台灣的資安產業創業基地；政策帶動下，去年台灣的資安產值已超過744億元，穩健邁向2025年的800億元目標。

她強調，台灣身處民主的前線，面對區域威權主義的擴張及複雜多變的資安威脅，秉持資安即國安的精神，建立防禦機制。隨著資通安全署及國家資通安全研究院相繼成立，將持續加強研發的能量，並積極培育人才，提升國家的數位韌性。

蔡總統提到，這幾年台灣積極走向世界，加強和更多理念相近的夥伴、國家合作。除了公部門之間的交流，今天的資安大會，也看到許多國際人才及業者參與，透過彼此的互動密切，能夠促進產官學研更深度合作，攜手建立全球的資安聯防體系，打造更安全的數位環境。

適逢台灣資安大會10週年，蔡總統表示，很高興連續6年參加亞太資安的盛事，並恭喜主辦單位iThome經過10年的努力，為產業搭建了一個技術交流、拓展商機的專業平台，持續壯大台灣的資安力量。

她表示，台灣資安大會一年比一年盛大，今年更是以Generative Future為題，邀請各國資安專家，共同舉行超過300場的演說，分享實務經驗，深化交流。今年的台灣資安館也持續匯集豐碩的資安成果，向世界展現台灣資安實力。（編輯：楊蘭軒）1130514

2024台灣資安大會14日在台北南港展覽館2館登場，總統蔡英文（前中）、行政院副院長鄭文燦（前左）、數位部長唐鳳（前右）、台灣資安大會創辦人谷祖惠（前右2）及國安會諮詢委員李漢銘（前左2）等人出席開幕典禮並合影。中央社記者翁睿坤攝 113年5月14日

2024台灣資安大會14日在台北南港展覽館2館登場，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（圖）出席開幕典禮並致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年5月14日

CYBERSEC 2024台灣資安大會14日在台北南港展覽館2館登場，台灣資安大會主席、iThome總編輯吳其勳（圖）開場致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年5月14日