蕭美琴：台灣韌性之島 領導力對世界至關重要

（中央社記者吳書緯台北6日電）副總統當選人蕭美琴今天表示，台灣的領導力對世界至關重要，因為台灣是韌性之島，且在克服困難和挑戰的過程中，形成獨特的特色和優勢，使台灣成為全球進步的燈塔，且在進步的過程中，台灣的成功和繁榮與全球利益緊密結合。

亞太堅韌研究基金會今天在台北文創舉行第二屆國際論壇，蕭美琴應邀進行閉幕主題演講，題目為「領航亞太，台灣準備好了嗎？」，全程以英文進行演講。

蕭美琴指出，台灣人透過自己的努力，建立了一個有韌性的台灣，相信台灣值得國際支持，而台灣的成功對世界也至關重要。

蕭美琴說，「台灣不僅能幫忙，台灣更能領導」，而且台灣的領導力對世界很重要，首先台灣是一座韌性之島，其次是台灣在克服困難和挑戰的過程中，形成了獨特的特色和優勢，使台灣成為全球進步的燈塔，第三是透過這樣的進步，使台灣的成功和繁榮與全球利益緊密結合。

蕭美琴表示，總統蔡英文於2022年的國慶演說，承諾將台灣打造為堅韌之島，近兩年在各政府部會與社會的共同努力下，台灣的民主、經濟與國防韌性都取得成果。

蕭美琴提到，儘管困難重重、「巨鄰」在旁，面對外交孤立、有限的自然資源、地緣政治壓力，但是台灣靠著決心和毅力登上了世界舞台，開闢了一條通往全球領導地位的道路。

蕭美琴表示，台灣在亞太地區的領導地位可以在許多領域中凸顯，民主轉型獲得認可，在基本人權、言論自由與媒體自由都在區域內名列前茅；而台灣也成為越來越多需要自由政治環境的NGO、智庫和媒體組織的據點，台灣的民主將繼續穩步前進，決心不再回到獨裁統治。

蕭美琴說，台灣過去曾是低成本與大量生產的代名詞，但已經重塑為高科技創新和研發的熱點，雖然國際媒體聚焦在高科技產業，但台灣強項是靈活和創新的中小企業，加上政府的投資和對教育重視，台灣成為吸引國際人才以及重視自由與創新土壤的創業家。

蕭美琴說，台灣的韌性和適應力的故事，為國家提供了靈感，台灣模式的核心是來自於逆境下的韌性，而這種韌性是來自「巨大鄰國」陰影所塑造的，讓台灣在國際政治中繼續向前，並在全球經濟超前布署，在面對不確定時進行創新，並使台灣看到了人力資本、投入教育的重要性，並促進社會融合的重要性，使台灣成為公平與融合的社會，總統當選人賴清德和她將會發揮這些價值，與理念相近的國家持續合作，建立更牢固的夥伴關係。（編輯：林興盟）1130506

亞太堅韌研究基金會6日在台北文創舉辦第2屆國際論壇，邀請副總統當選人蕭美琴（前排中）、前美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使季爾莫（James Gilmore）（前排右2）出席。中央社記者裴禛攝 113年5月6日