賴清德：資安即國安 台灣境外假訊息問題最嚴重

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（中央社記者葉素萍台北15日電）副總統賴清德今天表示，台灣是全球境外假訊息最嚴重的國家，資安即國安，未來他將持續支持資安產業發展，並期盼與產、官、學各界共同合作，推動台灣資安產業更上一層樓。

總統當選人賴清德今天出席2024台灣資安大會，參觀參展攤位，實地瞭解台灣資安防護及應用的發展成果。

賴副總統致詞表示，很高興連續3年受邀出席台灣資安大會，他也以行動持續支持資安產業的發展。今天在場還有未來的行政院副院長鄭麗君、數位發展部長黃彥男及國安會諮詢委員李育杰，代表新政府將持續與資安產、官、學各界共同合作，推動台灣資安產業更上一層樓。

他提到，短短10年間，台灣資安大會每年都持續成長、壯大。今年邀請來自全球500家知名資安品牌共襄盛舉，舉辦300場以上資安講座，吸引超過1萬8000人參加，成果豐碩。他要向台灣資安大會創辦人谷祖惠、主席吳其勳及資安大會人員表示敬意。

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賴副總統指出，資安即國安，未來新政府將延續總統蔡英文政策推動國安工作。根據世界經濟論壇（World Economic Forum）的「2024年全球風險報告」，「假訊息與錯誤訊息」是未來2年世界最高的風險；「網路犯罪與安全危機」則是未來2年世界第4嚴重的風險。此外，台灣也是全球境外假訊息最嚴重的國家，因此比起其他國家，台灣更有環境練習防衛及發展資安產業。

副總統表示，他在行政院長任內，即明白資安問題的嚴重性，希望能化挑戰為機會，推動「資安產業發展行動計畫」，政府也陸續通過「資訊安全管理法」，並成立數位發展部，目的是把資訊安全做好、好好發展資安產業。這除需要政府支持外，也要靠大家共同努力，用行動表達對資安產業的支持。（編輯：郭無患）1130515