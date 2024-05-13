國1銜接台74大雅交流道通車 陳建仁：節省行車時間

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（中央社記者蘇木春台中13日電）國道1號增設銜接台74線大雅系統交流道工程今天舉行通車典禮，行政院長陳建仁出席表示，民眾未來進出國1及台74線，能直接銜接，節省行車時間，這是中央與地方合作成果。

交通部高速公路局今天表示，國道1號大雅系統交流道於台74線北屯二交流道里程14k處，增設東行、西行出入口4支系統匝道，續以高架橋沿員寶庄圳廊帶約1公里，銜接進入國道1號大雅交流道北側，國道1號則增設南下出口及北上入口2支系統匝道。

工程於民國108年底動工，耗時4年多時間完工，今天舉行通車典禮，陳建仁、交通部次長陳彥伯、高公局長趙興華、台中市副市長黃國榮、立法院副院長江啟臣與國民黨立委黃健豪、楊瓊瓔、羅廷瑋、顏寬恒及民進黨立委何欣純、蔡其昌等人皆出席，系統交流道預計今天下午5時開放通行。

陳建仁會中致詞時表示，解決民眾交通需求，提供安全、舒適、快捷交通服務，一直以來是中央與地方政府施政重點，今天通車的大雅系統交流道，讓民眾未來進出國道1號及台74線，能夠透過立體匝道直接銜接，不須透過平面道路轉接，大幅減少等待時間，這是中央與地方合作的成果。

陳建仁說，行政院111年1月10日已另外核定，國道1號后里至大雅路段拓寬計畫的可行性研究，總經費達新台幣94.7億元，國家發展委員會正在審議當中，未來可進一步滿足台中國際機場及中部科學園區發展的交通需求。

黃國榮說，國1增設大雅系統交流道通車，發揮改善國道1號大雅、台中及南屯3處交流道及其聯絡道的車流效益，未來尖峰時段，行車時間國1往台74線潭子方向（豐原交流道至崇德出口匝道），預期約可節省26分鐘，國1往台74線西屯方向（豐原交流道至西屯出口匝道），預估能節省20分鐘。（編輯：陳仁華）1130513

國道1號增設銜接台74線大雅系統交流道工程13日舉行通車典禮，行政院長陳建仁致詞表示，解決民眾交通需求，提供安全、舒適、快捷交通服務，一直以來是中央與地方政府施政重點，大雅系統交流道通車是中央與地方合作的成果。中央社記者蘇木春攝 113年5月13日