徐巧芯陳建仁立院激辯 韓國瑜打圓場籲互相尊重

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（中央社記者范正祥台北23日電）國民黨立委徐巧芯今天質詢時頻稱民進黨政府施政不利，行政院長陳建仁答覆時也高分貝反擊，為相關政策強力辯護，雙方互槓、爭辯激烈，主持院會的立法院長韓國瑜打圓場呼籲，立委和官員互相尊重。

立法院會今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

徐巧芯質詢時，追問陳建仁有無反省施政錯誤。她首先關切「農業部告民眾綠雞蛋假消息」一事，指陳建仁之前還跳出來說這是則假消息，結果最後被法院打臉。陳建仁答覆，請徐巧芯看法院宣判的內容，不是她講的那樣，不要扭曲法院的判斷。

徐巧芯接著又列舉多項事件，包括國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰10個案子，指被行政法院「打臉」，她問行政團隊這是不是錯誤，她還批評，政府打詐不利。

另外，對於徐巧芯提及中國大陸快艇翻覆2死事件「根本是碰撞之後導致翻覆」，陳建仁立刻反駁，講這話要有證據，「這是妳講的」，檢察官沒說這是碰撞翻覆。

在15分鐘質詢和答覆的過程中，徐巧芯和陳建仁雙方脣槍舌戰 ，聲音越來越大，言詞攻防一波又一波。徐巧芯質疑食安相關問題時，陳建仁更是反擊徐巧芯，「妳以偏概全」，質疑徐巧芯「妳講的是外行話」，如果沒有按照科學證據，「那我們談什麼」，還批評「委員的問題很奇怪」，只是在講政治話語，對食安沒有幫助。

行政院長陳建仁（圖）23日到立法院就台灣食安問題總檢討進行專案報告，並回應立委質詢。中央社記者趙世勳攝 113年2月23日

結束這段詢答後，主持院會的韓國瑜表示，跟大家報告兩個重點，第一個重點，請尊重質詢委員；第二個重點，今天院會專案報告是用即問即答的方式進行，由委員和官員共同使用詢答時間，委員質詢，再由官員就質詢的範圍答覆，因此委員和官員之間基於互相尊重，共同遵守此項規定。他也謝謝徐巧芯、陳建仁及列席官員。

接著，韓國瑜請下一位質詢的民進黨立委鍾佳濱上台進行質詢，韓國瑜特別向院會報告，今天是鍾佳濱的生日，他請所有立委和官員用掌聲祝賀鍾佳濱生日快樂。

鍾佳濱開始質詢時表示，剛剛好像是在政論節目現場，只是在政論節目時，通常節目主持人、也就是像現在韓國瑜位子的那個人，會出來制止，很遺憾剛剛那樣的討論，無助於事實的澄清，未來若陷入這樣的情況時，希望韓國瑜適時維持秩序。（編輯：張若瑤）1130223