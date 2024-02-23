藍委接受外媒專訪 談國防戰略議題

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨表示，立法委員陳永康、徐巧芯、葛如鈞、林倩綺等人今天接受「紐約時報」訪問，聚焦在國防方針、選後新局與科技發展等議題，充分讓國際社會理解，國民黨堅持捍衛區域和平並加強國防戰略的考量。

國民黨今天下午發出新聞稿表示，陳永康、徐巧芯、葛如鈞、林倩綺今天上午於立法院接受「紐約時報」訪問，陳永康認為，外界多拿俄烏與台海局勢相比，但台灣與烏克蘭從體量、人口、土地等各方面迥然不同，二者不具可比性。台海局勢牽一髮而動全身，並非只關乎台灣與中國大陸，而攸關全球安全。

陳永康認為，應建立「共同作戰圖像」（Common Operational Picture, COP），利用精確地理圖資系統（GIS），將來自不同背景的資訊統整在一起，提高格局視野，讓各單位能有共同認知，有所依循，掌握區域整體動態，掌握全局，才能知天知地；看清細微，才能知己知彼。

陳永康也說，從近期南海到金門局勢可看出，中國大陸正利用「灰色地帶」戰略（Gray Zone Strategy），猶如中共對釣魚台列嶼的作為，意圖透過強力執法、強制行動與軍事演習等手段，試圖打造一個「新常態」（New Normal），這是台灣方面要謹慎面對的。

談到國民黨在選舉中為何失去年輕人支持，未來又如何爭取勝選，陳永康指出，國民黨具有好的全球戰略，但失去年輕人支持，原因是沒有把年輕人關心的議題說清楚，而且應該推動更貼近社會草根、更務實見效的政策，比如除了國防這麼具專業性的議題外，應更加重視教育和社會福利政策，讓下一代過更好的日子，自然能夠吸引年輕人支持。

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徐巧芯表示，2024總統選舉，民進黨的賴清德只獲得40%選票；而在國會，反對黨加起來一共獲得65%的票，表示台灣人反對執政黨的比例高達65%，因此如何團結在野是未來勝選的第一要務；此外，國民黨提名許多年輕候選人成功當選立委，相信在未來的政策上會更符合年輕人需求。

葛如鈞則針對科技議題發言，他表示，在AI浪潮下，如近期出現的Sora就可以簡單製造出非常逼真的影片，但背後存在風險，深偽（Deepfake）內容需要擔憂。AI相關法律在台灣完全空白，國民黨不僅將積極立法，更會督促成立自己的生成AI與語言模型。（編輯：林興盟、翟思嘉）1130223