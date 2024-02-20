接待日訪團 陳永康：台美日應共同消弭區域危機風險

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（中央社記者王承中台北20日電）國民黨立委陳永康今天接待日本笹川和平基金會訪問團，陳永康表示，台、美、日應該有更完善的溝通平台，目的是透過資訊交流與溝通，共同消弭區域危機風險。台灣更應以友為師，推動國家安全戰略的制定。

陳永康辦公室今天發布新聞稿指出，陳永康今天在立法院接待由前日本海上自衛隊中將池田德宏、前海上自衛隊中將渡邊剛次郎、前海上自衛隊少將山本勝也等人所組成的日本笹川和平基金會訪問團，討論國際與兩岸情勢、美中競爭態勢、區域安全與經濟發展等。

陳永康表示，台海問題關係東亞區域乃至於全球安全，欲洞悉台灣安全，應該建立「共同作戰圖像（Common Operational Picture, COP）」，利用精確地理圖資系統（GIS），提高格局視野，擴大戰略洞察先機，掌握區域政治、經濟、能源、交通、軍事等動態，才能以一馭萬。

陳永康指出，在美中競逐過程中，兩強既競爭又合作，在此戰略環境下，台灣亟需有一套嚴格邏輯框架，涵蓋政治、軍事、經濟、社會、能源、社會、醫療、產業等關鍵領域的國家安全戰略作為指導，方能維繫和平，爭取長治久安。

陳永康表示，美國的國家安全戰略已實施多年，日本、韓國、澳大利亞也陸續推出國家安全戰略，台灣更應以友為師，推動國家安全戰略的制定，倘若執政黨有困難，國民黨可以提供專業助力。

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陳永康指出，與其關心危機管理不如做好危機預防，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，尤其當前台灣面臨多層次挑戰，包含軍事手段、外交孤立、能源與通訊生命線易損、經濟與產業結構過度集中等，以致戰略安全空間被大幅壓縮，若無完整國家安全戰略作為指南，未來更難因應愈來愈複雜的挑戰。

對此，日本專家則建議，面對複雜安全環境，台日應建立更好的溝通或合作機制。陳永康表示，台、美、日應該有更完善的溝通平台，目的是透過資訊交流與溝通，共同消弭區域危機風險。（編輯：翟思嘉）1130220