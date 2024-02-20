藍委接受外媒專訪 聚焦國防經濟議題

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨立法委員陳永康、葛如鈞、徐巧芯，以及國民黨中常委劉大貝，今天在立法院接受英國經濟學人雜誌訪問，聚焦國防、經濟安全等議題。國民黨表示，國民黨立委接連2天接受英國權威報章訪問，充分讓國際社會理解主張、態度。

陳永康、葛如鈞、徐巧芯，以及國民黨國際部主任黃介正等人，昨天在立法院一同接受英國金融時報（Financial Times）訪問後，國民黨今天發出新聞稿指出，陳永康、葛如鈞、徐巧芯、劉大貝，上午在立法院接受英國經濟學人雜誌（The Economist）訪問。

陳永康舉2021年英國經濟學人雜誌上，稱台灣「是世界上最危險的地區之一」表示，台灣必須思考如何在美中兩強夾縫中自處，更必須以「共同作戰圖像」（Common Operational Picture, COP）的整合，以更大的維度思考台灣安全問題與區域安全的互動關係，才能精準判斷情勢，有效因應、及早準備。

陳永康提到，台灣目前雖然有國家安全會議，可是長期以來缺乏國家戰略構想。以往國防整備上，多侷限於軍武數量的討論，可是如何應對可能的封鎖（blockade）情境，並將錢花在刀口上，這是重中之重。

徐巧芯說，國民黨立場當然支持國防支出。她也提到兩項隱憂，一是少子化問題造成兵源不足，二是在軍人福利地位未獲得積極改善的情形下，民眾從軍意願下降，這些都必須同時關注。未來，在國防教育、福利、軍眷、退休安排等都應該一併討論，使軍人獲得應有保障。

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葛如鈞從科技角度切入，他表示，現代社會雖然大家都腳踩在土地上，可是大部分人手指、腦袋都在虛擬世界裡，未來可能也有網路的智慧戰爭與攻擊，對比美國、歐洲都已經有「AI基本法」，台灣仍舊落後。未來台灣應該重視「算力即戰力」的概念，積極發展自己的大型語言模型（large language model），也不要忽視台灣得天獨厚的IC設計、精密工業技術能力。

陳永康表示，未來國民黨結合立法院黨團、中央黨部以及智庫，將會凝聚出對於國家戰略的整體構想，只要是為了國家前瞻著想，絕對歡迎各黨派一起學習。（編輯：翟思嘉、謝佳珍）1130220