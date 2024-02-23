徐巧芯稱快艇翻覆案發時間有出入 陳建仁：檢調偵查

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（中央社記者范正祥台北23日電）中國快艇翻覆2死事件延燒，國民黨立委徐巧芯今天公布吹哨者提供的資料，稱海巡基層人員給的書面報告，與海巡高層對外說法有出入，疑點重重。行政院長陳建仁說，檢調正在偵查，希望大家相信司法。

一艘載有4人的中國籍船隻14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。

對於中國快艇翻覆2死2生還，2生還者返中國後稱船隻遭海巡艇撞翻，以及外界連日來關注當天執法過程未錄影，海巡署22日於金門海巡隊針對「0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」召開說明記者會，還原事件發生的經過。

國民黨立法院黨團今天召開「消失的30分鐘，海巡署長是忘記了還是害怕想起來？」記者會，黨團首席副書記長林思銘主持，立委徐巧芯、羅廷瑋、張嘉郡、徐欣瑩、陳雪生出席。

徐巧芯在記者會上公布吹哨者提供的資料，稱海巡基層人員給的書面報告顯示，事件發生相關時序與海巡署記者會提供的說法有所出入。她說，疑點重重，時間對不上，難以理解，質疑海巡高層只給片面資訊、隱匿過程，必須說明清楚。

徐巧芯舉例，吹哨者提供的資料，包括顯示14日事件發生當天，「13時45分，CP-1051艇追近過程，陸船蛇行拒檢，並在我方船艏迂迴，陸船左後舷與CP-1051艇右前舷發生碰撞（北碇東方1.1浬、禁止水域線內0.6浬），導致陸船翻覆，船上4名船員落海，CP-1051艇立即救起3人（其中1人救起時已無意識、2人狀況正常），尚有1人失蹤。」

林思銘表示，海巡署昨天記者會對外說明的示意圖，則稱事件是大約在14日「13時10分」發生碰撞，陸船翻覆。他說，這和「13時45分」是不同的時間點，想問海委會和海巡署，這「消失的30分鐘」到底是發生了什麼事，海委會和海巡署必須說清楚講明白。

徐欣瑩說，海巡艇當天執法正巧沒有錄影裝置，「這是低級的錯誤」，造成執法人員在這起事件失去可以公布真相的證據，也就很難服眾。

此外，國民黨立委洪孟楷今天在立法院會質詢時向陳建仁提及，徐巧芯拿到吹哨者提供的陸船翻覆資料，但相關時序與海巡署的說法有出入。陳建仁回應，這件事情檢調正在偵查，希望大家相信司法。（編輯：林興盟）1130223