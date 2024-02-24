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中國快艇翻覆 海巡署上午再與中方代表協商

2024/2/24 13:48（2/24 14:16 更新）
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中國快艇金門海域翻覆2死風波，中方代表23日兩度與海巡署人員閉門會談，24日上午再度會談，但雙方都拒絕透露是否已有共識。中央社記者張已亷攝 113年2月24日
中國快艇金門海域翻覆2死風波，中方代表23日兩度與海巡署人員閉門會談，24日上午再度會談，但雙方都拒絕透露是否已有共識。中央社記者張已亷攝 113年2月24日
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（中央社記者洪學廣金門縣24日電）中國快艇金門海域翻覆2死風波，在昨天二度閉門會談後，中方已有6人先離金。今天上午留金7人再度與海巡署副署長許靜芝等人會談，但雙方都拒絕透露是否已有共識。

中國1艘快艇金門海域翻覆釀2死風波，死者家屬昨天兩度在中方晉江紅十字會人員陪同下與海巡署人員閉門會談，雙方離去前面對媒體追問會議是否有結論均未回應。

由於簽證到期等因素，包括死者家屬和分2批抵金的中方代表共13人，4名死者家屬和2名中方代表昨天下午從水頭碼頭搭乘「迅安」船艇離境；僅留下于姓、來姓死者的家屬各1人，以及5名中方代表仍在金門。

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上午9時30分許靜芝和海巡署人員再度前往陸島酒店與中方協商，協商未對外公開，直到10時50分結束，雙方各自帶開討論。許靜芝在中午11時30分離開，對於媒體詢問「是否有共識」、「討論哪些事情」都未回應。死者家屬和中方代表也三緘其口。

海巡署知情人員向中央社記者表示，因應立法院開議後相關備質詢業務，考慮近期金門航班大霧影響，有部分人員上午已先搭機返台。另外，據傳死者家屬及海巡人員下午擬前往海巡署艦隊分署第九（金門）海巡隊勘驗事故快艇，但海巡及金門檢方皆未確認時間點及出席人員。（編輯：孫承武）1130224

#中方
#金門海巡隊
#海巡署
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