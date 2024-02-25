中國快艇翻覆2死 管碧玲、段宜康發文闢謠

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（中央社記者張已亷、葉素萍高雄25日電）中國快艇翻覆2死風波，海委會主委管碧玲、前立委段宜康今透過臉書（Facebook）貼文澄清網絡假訊息。段宜康已報案調查，管碧玲則尚未決定是否報警處理。

網絡假訊息內容指管碧玲說，「越界不撞他們的船，他們會越來越囂張。對中國現在就是要強硬」。另外，假訊息也指段宜康說，「海巡署影像堅決不能交給媒體」、「只要我們挺住，那麼最後這件事就會淡下去」。

管碧玲透過臉書貼文表示，「這次對我的攻擊，慢慢呈現出來，認知作戰的整體戰術，都完整了」，除了有人物言論造謠，還有假訊息網路技術造謠，「看起來認知作戰體系很完整」。

該則貼文附上訊息截圖，管碧玲表示，這張圖的她，青春無敵，段宜康的頭貼也不對，操作技術不講究，「只想達到把我妖魔化的效果，是假的」，不是針對海巡人員，選擇抓她當稻草人射箭，真的全套上場，烽火雷電，為保護海巡，她歡喜承受，對海巡有愛，就會跳出來承受。

海委會表示，目前以公開澄清為主，主要是希望社會大眾都能理性明辨，勿以訛傳訛。對於是否報警，海委會表示，管碧玲尚未決定是否報案。

另外，段宜康也透過臉書發文澄清指，群組亂傳的圖是假的，管碧玲和他的頭貼都不對，造假也太草率，他已經報案調查。（編輯：黃世雅）1130225