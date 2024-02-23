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中國快艇翻覆風波 管碧玲重申真相不可能隱匿

2024/2/23 13:13
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（中央社記者張已亷、洪學廣金門縣23日電）中國快艇翻覆2死風波延燒，針對外界質疑海巡署未蒐證隱匿真相，海委會主委管碧玲今天重申，真相不可能隱匿，海巡早報告有碰撞、沒影片，有無執法過當司法會論斷。

中國1艘快艇翻覆釀2死2生還，2生還者被救起返回中國後向當地媒體表示，乘坐船隻急轉彎不會翻船，翻覆是因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻，引發中國輿論風波。金門地檢署和海巡昨天還原事發經過，強調是陸船蛇行甩尾自撞翻覆，且2生還者在筆錄時也坦承未感覺被推撞。但海巡未錄影蒐證仍不斷遭外界質疑。

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管碧玲上午在臉書發文重申，真相不可能隱匿，海巡署第一時間已向金門地檢署檢察官報告有碰撞、沒有影片2件事情，也早做好準備向死者家屬簡報，「這是不可能隱匿的事情」，也是自己第一時間的要求。

管碧玲說，「三無」船隻越界捕魚，海巡執法立場不能改變，追逐中釀成不幸事件，有沒有執法過當司法會論斷，海巡沒有帶密錄器問題也已經能補足。事件發生以來，已指示要全面檢討加強，海巡署副署長許靜芝昨天記者會也表達歉意。（編輯：黃世雅）1130223

#中國
#海巡署
#管碧玲
#中國快艇
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