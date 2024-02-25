中國快艇翻覆 海巡與中方代表近3天第6度協商

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（中央社記者張已亷金門縣25日電）中國快艇翻覆2死延燒，14日案發距今12天，死者家屬及中方代表與海巡署人員今天上午第6度協商，海巡署長周美伍昨現身接待但今天未出席，副署長許靜芝協商前後接受聯訪分別表示「審慎樂觀」、「看起來都不錯」。

中國1艘快艇金門海域翻覆釀2死風波，死者家屬23、24日在中方晉江紅十字會人員陪同下與海巡署人員閉門會談5次，雙方24日下午重回海巡隊查看中國漁船和海巡小艇後，海巡署長周美伍在會談現身接待，但是否有結論仍未知。

許靜芝與海巡署人員今天上午10時15分再度前往陸島酒店與中方協商，協商未對外公開。許靜芝會前面對媒體詢問「署長是否參與會議」、「今天打算討論什麼」、「是否有初步共識」、「雙方氣氛有沒有比較緩和」、「今天會不會解決」等問題，僅簡短回應「審慎樂觀」。

會議直到上午11時30分許結束，對於「是否有好消息」，許靜芝說：「看起來都不錯」；死者家屬及中方代表則三緘其口。（編輯：陳仁華）1130225