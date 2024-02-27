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赴金門協商代表返台 海巡：會派人持續溝通

2024/2/27 14:55
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（中央社記者張已亷、黃麗芸金門縣27日電）中國快艇翻覆案，海巡署副署長許靜芝等人今天上午搭機返台。對於有媒體報導，雙方協商「談不下去」，海巡方面表示，還會派人持續溝通，今天下午未安排記者會。

死者家屬與中方代表20日抵達金門縣後，與海巡人員歷經數日協商，提出還原事實真相、道歉及賠償等訴求，隨後有6人於23日先返回中國，僅留下于姓、來姓死者家屬各1人，及5名中方代表仍在金門，持續與海巡署副署長許靜芝等人協商，雙方近5天來會談8次，對於是否有共識均三緘其口。

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另外有媒體報導指出，金門縣地檢署對此案朝過失致死偵辦，對此，金門地檢署主任檢察官施家榮表示，此報導內容提及事項，只要知道公開資訊及瞭解檢警偵辦慣例的人都能寫，內容都不是地檢署告知，照片也不是由地檢署提供，而且裡面也有猜錯的部分。

施家榮指出，檢方在案發隔天的15日即依據媒體報導主動分「他」字案調查，對於海巡隊及中方相關人員是否應負刑事責任、是否涉嫌何種罪名，地檢署均無預設立場，目前積極偵辦中．請各界不要隨意推論，檢方將秉持公正客觀原則，憑證據認定事實。（編輯：郭諭儒）1130227

#施家榮
#海巡署
#許靜芝
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