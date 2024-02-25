中國快艇翻覆風波 綠委：中共想推台海「內海化」

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（中央社記者葉素萍、游凱翔台北25日電）中國快艇翻覆釀2死風波，民進黨立委林楚茵今天說，中國風向帶不成，開始造假訊息混淆視聽；立委洪申翰指，中共想要推進台灣海峽的「內海化」；立委沈伯洋認為，抵抗中國灰色地帶最好作法，就是讓民眾知道中國的手法。

中國快艇翻覆2死，出現網路假訊息帶風向。海委會主委管碧玲、前立委段宜康今天透過臉書（Facebook）貼文，澄清網絡有關「越界不撞他們的船，他們會越來越囂張」、「海巡署影像堅決不能交給媒體」等假訊息。

林楚茵透過臉書表示，中國風向帶不成，開始造假訊息混淆視聽。這幾天網路開始出現造假Line群組截圖，事實上，這原本是2017年鏡週刊一篇黨團群組關於同婚修法討論的截圖，被惡意修改內容。

林楚茵說，有人用3年前海巡署發布的新聞資料畫面，誤導為這次中國「三無船舶」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）的查緝影片，意圖製造恐慌；一再抹黑打擊海巡執法的公信力，明顯是助長中國侵門踏戶，協助散布假訊息，就是幫助中國侵害台灣的協力者。

民進黨立委洪申翰也透過臉書表示，人盡皆知，中共現在想要推進台灣海峽的「內海化」。若他是老共，在台海「內海化」上位目標下，在這次金廈海域海巡衝突事件，他會有3步驟。

洪申翰說，一是把2位中籍船員的死亡，歸咎成台灣海巡的錯誤，逼台灣政府認錯道歉；二是讓台灣執法人員在台灣法規授權管轄範圍內，執法畏縮、失去底氣；三是讓更多中方船隻，尤其公務船隻，更頻繁在金馬禁限制水域出沒，甚至執行勤務，推進北京「灰色地帶」戰略。

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民進黨立委沈伯洋今天在台北國際書展上指出，應對中國輿論戰需更小心，2名生還漁民回中國後「翻供」，且有一系列短影音散播，這是可預料的事；政府在漁民尚未釋放前，就應先點破翻供的可能性，抵抗中國灰色地帶的最好作法，就是讓民眾知道中國的手法。

民進黨立委陳冠廷透過新聞稿表示，兩岸對於打擊三無船隻的態度是一致的，因為這是守護兩岸海域安全與航道安全非常重要的一部分；為確保台海地區穩定，呼籲中方控制情緒，不要再讓事態延燒。（編輯：楊凱翔）1130225