綠委質疑盧秀燕想賺政治聲量 中市府：正向面對食安

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（中央社記者王揚宇、林敬殷、郝雪卿台北15日電）台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精「西布特羅」，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，台糖7日曾發公文請求台中市政府加驗同批次豬肉但遭拒絕，令人懷疑台中市長盧秀燕是否只想賺政治聲量，不想釐清真相與源頭。

台中市政府回應，證據到哪裡，就跟民眾報告到哪裡，市府抱持正向態度看待食安問題；有關台糖主動送驗的產品，並不符隨機抽驗原則，建議中央協助台糖自行送驗的肉品，另外洽第三方公正的實驗室檢驗。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤及副幹事長洪申翰、林楚茵今天召開輿情回應記者會。洪申翰說，行政部門或立委都已說明，依西布特羅的特性、價位，要用在養豬作為瘦肉精使用是不合理的事。

洪申翰說，執政黨面對食安事件最重要的原則就是讓科學說話，也須負起責任對外揭露事實，也要很小心不能讓食安的恐懼變成不必要或是無限蔓延。目前包括農業部、衛生福利部共檢驗705件，都未檢出西布特羅，全台灣有驗出西布特羅的僅台中市政府那包豬肉。

洪申翰認為，台中市政府公布檢驗結果前，有很多事情該做而沒有做，而台糖7日曾發文，函請台中市政府協助加驗同批豬肉，但遭到拒絕，讓人大惑不解，也讓人想問盧秀燕是否只想賺政治聲量後就一走了之，是否不想負該負的責任，而且對於問題的釐清毫無興趣，這真的在把關食安嗎。

吳思瑤表示，食安不分黨派、不分中央地方，台中這塊「天選之肉」從何而來，大家都想知道真相，希望政治不要過度逾越食安的科學及專業上。

台中市食安處對此回應，市府為台中市食安稽查與檢驗的主管及監督機關，依法進行食品安全稽查與市場通路隨機抽驗，並針對抽驗的檢體進行檢驗。

台中市食安處表示，目前中央與地方等皆已查驗出該梅花肉片殘留瘦肉精「西布特羅」，檢出結論無爭議，且該商品是自販售通路隨機抽檢後驗出，至於源頭與成因，尚需等待中央其他單位調查結果，找出原因才能最終定論。

食安處強調，證據到哪裡，就跟民眾報告到哪裡，市府抱持正向的態度看待食安問題，將持續加強市售肉品的標示稽查及抽驗。

行政院10日指出，經清查國內豬肉供應鏈，9日新增肉品市場抽驗80件檢體，均未檢出乙型受體素；除了中市府抽驗的單一樣品檢體驗出西布特羅外，累計檢驗705件樣品皆未檢出乙型受體素。（編輯：蘇志宗）1130215