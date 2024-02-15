台中市新春團拜蔡壁如未現身 盧秀燕：自發性參加

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）新春假期結束，台中市政府今天舉行新春聯合團拜，新任市府顧問蔡壁如未出席，台中市長盧秀燕對此表示，開工團拜是自發性參加，市府員工將近5萬名，有行程就以公務為優先。

春節7天連假結束，今天開工，台中市政府舉行新春聯合團拜，盧秀燕帶領市府一級主管向大家祝福，由於甫加入市府團隊擔任市政顧問的民眾黨前立委蔡壁如未現身，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，新春團拜跟往年一樣，市府人員有空再參加。

盧秀燕表示，新春團拜屬自發性參加，市府員工將近5萬人，大家可依據自身行程決定是否參加，跟往年一樣，如果有行程就以公務為優先；例如副市長賴淑惠今天前往台北出席行政院會，就未出席團拜，市府員工基本上還是堅守行政崗位，有空的人再來參加。

對於市府後續如何把關瘦肉精問題，盧秀燕說，台中市在食安標準上一向比別人嚴格，因為要確保市民食安，台中市有很多政策領航全國，例如學校營養午餐很早就禁止使用瘦肉精，必須使用國產豬肉，包括雞蛋等各種食材也都是一樣。

盧秀燕認為，台中市檢驗人力、能量、器材配置比別人多，因此檢驗量可能是其他城市好幾倍。總而言之，一定要發揮強大的食安維護功能，才能保護市民食安，也要讓外來民眾、遊客安心到台中來，這方面台中會持續努力。

至於立法院要求行政院專案報告瘦肉精事件，盧秀燕表示，尊重立法院的職權，目前就是把台中市政做好，至於立法院職權則予以尊重。

此外，針對美國學者認為台北市長蔣萬安出戰2028總統大選，選戰形象比較好，盧秀燕只說，她上任5年來，在市政場合、公務時間不談選舉，也不談政黨問題，祝福大家新年快樂。（編輯：謝雅竹）1130215