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首頁 / 政治

藍營9縣市長任滿拚延續執政 新北重中之重

2025/2/2 10:12
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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨目前14執政縣市有9縣市首長2屆任滿，如何延續執政，成為2026重要挑戰，尤其最大票倉新北市至關重要，黨內普遍認為，2026選戰主軸將是決戰新北。

2022年縣市長選舉，國民黨囊括14縣市，但包括新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等9縣市長都已2屆任滿，將另尋戰將。至於台北市、桃園市、基隆市、南投縣、連江縣等，都試圖尋求連任。

新北市方面，市長侯友宜任滿，被點名可能參戰人選包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、國民黨立委洪孟楷。黨內人士分析，新北市是全台最大票倉，2026年若能勝選，對2028年總統大選具指標性意義，且民進黨勢必全力搶攻，民眾黨也不排除插旗，決戰新北將成2026選戰重點。

台中市長盧秀燕如何順利交棒也是觀察重點，目前以立法院副院長江啟臣參選呼聲高，政壇老將、曾任台中市副市長的立委楊瓊瓔也是熱門人選。

藍營地方人士說，藍營在台中基本盤穩固，且與民眾黨關係密切；盧秀燕是支持者期待的2028總統人選之一，但目前專注市政，尚未展現問鼎2028大位的氣勢，在此之前，2026能否順利交棒，可能成為能否更上一層樓的試金石。

地方人士也說，盧秀燕除了全力輔選藍營台中市長參選人外，是否會到其他縣市輔選，形塑新一代藍營最強母雞形象為未來做準備，值得觀察。

國民黨地方執政近幾年女力抬頭，除盧秀燕外，還包括彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴，都將2屆任滿。目前尚未找到合適接棒人選的嘉義市和宜蘭縣被藍營視為棘手選區，如何守住藍天，成為重要課題。

彰化縣立委謝衣鳯備戰彰化縣長多時，是接班的可能人選；不分區立委張嘉郡也被視為角逐雲林縣長熱門人選、接棒自己的姑姑張麗善；台東縣方面，議長吳秀華被視為強棒；花蓮縣部分，吉安鄉長游淑貞勤走基層，但藍營在花蓮尚未完成整合，需慎防分裂危機。

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南台灣艱困選區方面，國民黨內人士表示，立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉都將分別二度挑戰台南市、高雄市、屏東縣長選舉；3人持續經營地方，有全力一搏機會，但因基本盤綠大於藍，如何喚起選民對綠營長期執政帶來弊端的不滿、如何給選民耳目一新的期待感，將是藍營突圍關鍵。

至於2026是否藍白合，黨務人士說，藍白都是在野黨，在立法院全面合作沒有問題，但面對地方選舉就須因地制宜，視各縣市狀況而定，若白營有優秀人選，何嘗不能討論合作，但目前還是朝藍營自訂方向與人選前進，會視未來發展再做調整。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1140202

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