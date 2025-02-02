防第三勢力泡沫化 民眾黨2026搶議員席次將提好提滿

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（中央社記者陳俊華台北2日電）民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見後，2026地方選舉成攸關民眾黨發展關鍵。民眾黨代理黨主席黃國昌說，做為第三勢力領頭羊，2026在各選區議員一定提好提滿，讓更多人才進地方議會服務，至於首長也會審慎評估。

柯文哲在1月1日請辭民眾黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選，而民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，並達黨員連署門檻；8日及14日將進行黨主席候選人政見發表會，15日投票並公布選舉結果。

黃國昌1月在民眾黨代表大會中曾承諾，2026年地方選舉一定會交出漂亮成績單。今年首度角逐民眾黨中央委員就順利當選的新北市議員陳世軒與台北市議員黃瀞瑩，則希望能將自身的實戰經驗傳到中央，盼能有更多經驗分享、深耕地方，幫助民眾黨在2026打出漂亮選戰。

黃國昌在春節期間，也展開地方拜訪行程，他陸續到新竹縣市、台中市、雲林縣、台南市等地，拜會黨公職及地方黨部成員。談及2026地方選舉，黃國昌說，民眾黨做為第三勢力最重要的領頭羊，在每個地方都會布局。

黃國昌指出，台中可說是柯文哲在參選總統時，得票率非常高的區域，不會辜負這麼多台中市民對民眾黨的支持，2026地方選舉在各個選區的議員，一定會提好提滿，至於首長也會審慎評估。

黃國昌也說，民眾黨在全台灣、六都及其他重要地方，基層服務都要做得更好，讓更多優秀人才進入地方議會或地方政府服務，這是非常明確目標。民眾黨在雲林有優秀的議員陳乙辰，但在雲林絕對不能只有1席議員，2026年會推更多人參選，與陳乙辰一起打拚。

蔡壁如日前受訪時曾表示，民眾黨的危機是在2026年不要泡沫化，並思考如何在短期內將量能發揮到最大，在2028年時才能擁有話語權；現在最關心的是如何全力救援柯文哲，必須先團結中央黨部、尋求黨外支持及資源。

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蔡壁如也在臉書發文提出，她會盡一切努力，透過政策主張和所有在野力量合作，讓民眾黨在2026年地方選舉席次基礎上擴大版圖，並集中有限的力量，在新竹市、嘉義市、竹北市、彰化市等30萬人口左右的地方，尋找機會、突破困境。

蔡壁如表示，要站穩基層才能在2026選舉展現大幅提昇各級公職席次的實力；2026年地方選舉是民眾黨的關鍵戰役，目標明確要確保守住縣市長席次，拓展鄉鎮市長席次，縣市議員、鄉鎮市民代表、村里長席次要大幅成長，讓民眾黨在政壇更具影響力。（編輯：蘇龍麒）1140202