加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
除夕對獎試手氣 春節大樂透加碼大小紅包獎號這裡看
首頁 / 政治

黃國昌曝年夜飯吃飲控餐 蔡壁如拍影片拜年

2025/1/28 19:58（1/28 20:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北28日電）農曆除夕，相較大部分人年夜飯大魚大肉，台灣民眾黨代理主席黃國昌發文秀出自己的蔬食餐，感嘆正在飲食控制中。黨主席補選對手蔡壁如也透過臉書拜年，感謝支持者陪她迎接每個挑戰。

政治人物在農曆春節也沒閒著，無論是中央或地方級民意代表，不但在社群媒體上向支持者拜年，行程也滿檔，拜年拜廟不得閒。台灣民眾黨主席年後補選，2月15日線上投票，兩位候選人黃國昌和蔡壁如也在臉書上和民眾互動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

瘦身中的黃國昌在社群媒體上分享2張照片，左邊一張是標準年菜的照片，標註「別人的年夜飯」，右邊一張則是蔬食健康餐，則標註「我的年夜飯」，並感嘆：「飲控中嗚嗚，大家年夜飯都吃什麼？」

蔡壁如則拍影片拜年，感謝支持者陪她迎接每一個挑戰，未來新的一年，要繼續一起努力，為這塊土地的進步與幸福，帶來更好的改變。（編輯：張若瑤）1140128

#黃國昌
#蔡壁如
#台灣民眾黨
蔡壁如
解決民眾黨不分區2年條款爭議 蔡壁如提3方案黨主席補選連署勝蔡壁如 黃國昌：平常心就好
黃國昌
支持者「北所小圍爐」挺柯文哲 小年夜聚集靜坐罷免連署加嚴政院提覆議 黃國昌：若遭否決閣揆應下台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：