國台辦譴責驅離中國快艇釀2死 綠委：做賊喊抓賊

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北15日電）中國籍快艇翻覆釀2死，國台辦譴責台灣驅離，也說這是傷害兩岸同胞感情的惡性事件。民進黨立法院黨團今天回應，驅逐過程發生不幸事件令人遺憾，但國台辦的說法顛倒因果，不要做賊喊抓賊。

中國籍快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮說，「我們對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤及副幹事長洪申翰、林楚茵今天召開輿情回應記者會，吳思瑤說，驅逐過程中發生不幸事件，民進黨團表達遺憾，希望未來不要再有類似事件發生；向海巡署了解發現，越來越多非法捕撈的中國漁船，使台灣漁民不堪其擾，傷害台灣漁民權益跟破壞海洋資源，更有可能造成安全疑慮。

吳思瑤指出，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條條文規定，「大陸船舶未經許可進入台灣地區限制或禁止水域，主管機關得逕行驅離或扣留其船舶、物品，留置其人員或為必要的防衛處置」，這艘漁船不只進入禁止水域還在海上蛇行，因此海巡署人員依法行政，民眾也應當支持，保護漁民是國家的責任。

吳思瑤表示，為確保台灣的海域漁業資源、保護漁民權益，立法院跨黨派立委過去曾提案，對於中國大陸及外國籍漁船越界等情事，要求政府提升查緝等。

她說，中方應要求中國漁民不要再跨界非法捕撈，更不要做賊喊抓賊，中方應約束其漁民，不要迫害台灣漁民的權益。

洪申翰表示，這是讓人遺憾的事件，但金門、馬祖民眾長期受到中方漁船或各式船隻非法越界侵擾，民代也接獲陳情，希望加強海巡、岸巡的巡察量能，保護金馬居民跟漁民權益。

洪申翰說，中方疏於管制、睜一隻眼閉一隻眼放縱及不作為，才造成遺憾事件，國台辦卻說因為台灣的追緝傷害兩岸人民情感，根本是顛倒因果的說法，中國應管理好其船隻。（編輯：謝佳珍）1130215