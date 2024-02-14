陸籍快艇翻覆釀2死 國台辦：譴責台灣驅離導致

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（中央社台北14日電）陸籍快艇今下午越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。大陸國台辦今晚表示，以粗暴和危險方式對待大陸漁民，導致了這起事件發生，「向台方表達強烈譴責」。

陸籍快艇載4人於今天下午1時許越界闖入金門海域，行經金門縣北碇東1.1浬時，遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆；海巡人員現場救起4名船員，送往衛生福利部金門醫院救治，2人失去意識經搶救宣告不治。

新華社今晚近10時以「國台辦：強烈譴責台方驅離福建漁船致兩人罹難」為題報導。

報導內容指出，福建一艘漁船在金門海域被台灣驅離，造成船上4人全部落海，其中2人死亡，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮表達哀悼與慰問。

朱鳳蓮表示，「我們對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責」。

朱鳳蓮指出，「多年來，我們秉持『兩岸一家親』理念，為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助」。

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她批評，「反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因」。

朱鳳蓮提到，強烈要求台灣立即查明事件真相，協助罹難漁民家屬妥善處理善後事宜，「我們正告台灣相關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生」。（編輯：李雅雯）1130214