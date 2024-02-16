傳中國利誘施壓友邦帛琉 綠委：邦交國會正確判斷

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（中央社記者王揚宇台北16日電）外傳台灣友邦帛琉遭中國施壓，開價換取與台灣斷交。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，中共用金錢買外交屢見不鮮，台灣與帛琉有堅定的信任與合作，相信邦交國會有正確判斷。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）近日致函美國聯邦參議員的信件曝光，其中提及中國開出訂滿帛琉飯店房間等利誘條件，盼能換取帛琉放棄與台灣的邦交。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、副幹事長洪申翰今天召開輿情回應記者會，回應外傳友邦帛琉遭中國施壓等議題。

吳思瑤說，中共用花大錢的方式、用金錢買外交屢見不鮮，不是什麼新聞，但目前中國在內政上，尤其是經濟部分，有多少中國人民在受苦，對比中國花大錢買外交，這對中國人民情何以堪。

吳思瑤表示，台灣這段時間與帛琉進行以觀光旅遊為基礎的合作，不斷加深、加密及加廣，台灣與帛琉在經濟韌性、永續發展等課題上，也彰顯多元性的合作方案，相信邦交國會有正確判斷，而且在自由民主人權的路上，台灣與帛琉繼續奮鬥。

吳思瑤提及宏都拉斯去年與台灣斷交、與北京建交後，還沒得到中國當初承諾的甜頭，倒是吃足苦頭，未蒙其利先受其害。

對於宏都拉斯媒體「新聞報」（La Prensa）指出，宏都拉斯在與台灣斷交近11個月後，仍積欠台灣超過4.4億美元（約新台幣139億元）的債務。

吳思瑤指出，依照外交程序該進行的工作還是要往前進，大家如果只看到中國眼前釋出的甜頭，不要忘記後續有更多苦頭。

吳思瑤指出，選擇與最民主自由的台灣持續合作、穩定邦誼，「這是我們對所有國際朋友最誠摯的呼籲」，台灣對自身發展、對友邦的承諾都深具信心。

民進黨立委王定宇透過影片表示，目前台灣與帛琉的邦交穩定，帛琉跟台灣在醫療、生鮮蔬果供應上密切合作，呼籲民眾要出國旅遊，與其去用飛彈瞄準台灣、處處霸凌台灣的中國，不如到帛琉旅遊。（編輯：蘇志宗）1130216