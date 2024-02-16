藍連署17日開臨時會 綠：韓國瑜已指示未便召集協商

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（中央社記者王揚宇、范正祥、郭建伸台北16日電）國民黨立法院黨團連署希望17日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁專案報告食安，且請立法院長韓國瑜16日召集朝野協商。民進黨立法院黨團今天召開記者會期間，收到立法院議事處通知，指經韓國瑜指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商。

不過，國民黨團書記長洪孟楷回應中央社記者詢問時說，黨團沒有收到韓國瑜辦公室公文回覆，靜候通知中，議事處也沒有發出公文。

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出瘦肉精「 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 」，國民黨立法院黨團主張在17日邀請行政院長陳建仁進行專案報告；國民黨團總召傅崐萁昨天說，希望17日召開臨時會，但會尊重韓國瑜16日的朝野協商。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，臨時會是休會期間有需要才召開，立法院第11屆第1會期已於2月1日正式開始，沒有召開臨時會空間，奉勸國民黨不要為求表現而衝過頭。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、副幹事長洪申翰今天召開輿情回應記者會時，吳思瑤出示立法院議事處上午的來訊內容，「有關國民黨黨團函請院長召集協商乙案，經院長指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商」。

吳思瑤說，民進黨團的立場很清楚，願意參與朝野協商，未來立法院開議後，針對食安議題如果要進行任何專案報告，民進黨團都尊重，也會履行高度監督的職責。

不過，國民黨團首席副書記長林思銘受訪時說，韓國瑜是否召集朝野協商尚未確定，等韓國瑜做最後裁示，希望外界不要帶風向，國民黨團的立場仍希望韓國瑜今天召集協商。

林思銘說，現在情況尚未確定，他認為韓國瑜應該很快就會做出決定，大家再等一下。

針對民進黨團指「國民黨黨團函請韓國瑜召集協商，經韓國瑜指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商」，民眾黨團表示尊重。（編輯：謝佳珍）1130216