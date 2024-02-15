傅崐萁盼17日邀陳建仁報告食安 尊重韓國瑜朝野協商

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出瘦肉精「西布特羅」，國民黨立法院黨團主張在17日邀請行政院長陳建仁進行專案報告，黨團總召傅崐萁今天說，希望17日召開臨時會，但會尊重立法院長韓國瑜16日的朝野協商。

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出瘦肉精「西布特羅」，國民黨立法院黨團要求16日進行黨團協商，邀請陳建仁17日到立法院進行專案報告；民進黨立法院黨團認為，正辦是2月20日如期開議，再透過協商決定是否召開特定主題的專案報告。

國民黨今天上午舉辦新春團拜，與會的傅崐萁受訪時表示，食安不容任何條件說，民眾健康絕對不能退讓，希望陳建仁能夠針對食安問題，8年的總檢討，向民眾報告清楚。今天會把黨團成員的連署送到院會，並在明天由韓國瑜正式召集朝野協商。

傅崐萁說，民進黨在野時說民眾健康不可以有任何條件跟退讓，但民進黨執政後，是不是換了位子換了腦袋，國民黨會堅持守護民眾健康，為人民做好把關工作。

傅崐萁強調，17日能否開臨時會，關係到民眾健康，國民黨全力關注食安健康以及未來如何兼顧人民日常生活，17日希望召開臨時會，但也尊重韓國瑜明天召開的朝野協商。

此外，傅崐萁提到，會強力推動國會改革，要讓官員貪腐無所遁形，國會議員都能獨立行使職權，任何法律都可以改，尤其人民支持的更要全力推動。至於人事案，不是過去的贏者全拿，必須要有各方面專業領域，也不是清一色只聽民進黨黨意的黨官，派任到獨立機構的委員，未來所有人事要陽光透明，要記名負責。（編輯：蘇志宗、謝佳珍）1130215