更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
陳建仁
新聞專題
陳建仁2/300
首頁 / 地方

瘦肉精風波藍要求專案報告 蔣萬安：中央有責任說明

2024/2/15 12:04（2/15 12:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北15日電）台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，國民黨立法院黨團要求行政院長陳建仁報告。台北市長蔣萬安表示，包含之前的進口蛋，中央對食安有責任說明清楚。

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，國民黨立法院黨團擬發文要求16日進行黨團協商，邀請陳建仁17日到立院進行專案報告；民進黨立院黨團認為，正辦是2月20日如期開議，再透過協商決定是否召開特定主題的專案報告。

蔣萬安今出席新春賀歲拜年廣播，被問及此事時表示不只是豬肉，包含之前的進口蛋風波，國人都很關心，立法院要發揮監督力量，行政院到立院做專案報告，本就有責任說明清楚。

蔣萬安說，而北市的立場就是從嚴把關，也會跟其他縣市聯防，中央應該也要從源頭把關查緝，中央地方共同努力。

此外，媒體提問交通部農曆年前宣布，停止招攬前往中國大陸的旅行團一事。蔣萬安說，政府要聆聽業者跟民眾心聲，決策不能草率、一紙禁令就扼殺業者跟民眾權益；且兩岸關係越緊張越需要溝通，蔡總統跟總統當選人賴清德也強調希望兩岸有健康永續交流。政府要聽到基層心聲。

媒體多次追問選舉議題，包含蔣萬安的年輕形象是否能翻轉國民黨、與民眾黨的合作尺度、民眾黨不分區立委黃珊珊傳戰2026選舉等。

蔣萬安強調，現在最重要的是將北市打造成安全、運動、未來之都，這一年也定調為北市的交通安全年，任何選舉議題都不是現在最該關心的事。（編輯：張銘坤）1130215

陳建仁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳建仁新春團拜 期勉朝野團結國家穩健向前
172.30.142.242