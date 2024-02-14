瘦肉精風波藍盼陳建仁17日專案報告 綠：開議後協商

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（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北14日電）台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，國民黨立法院黨團擬在明天發文要求16日進行黨團協商，邀請行政院陳建仁17日到立院進行專案報告；民進黨立院黨團認為，正辦是2月20日如期開議，再透過協商決定是否召開特定主題的專案報告。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，行政院啟動擴大採檢，但截至9日止，累計檢驗705件樣品，皆未檢出乙型受體素。

國民黨團首席副書記長林思銘今天說，黨團主張17日邀請陳建仁到立法院進行專案報告，預計會在明天發文要求立法院在16日召開黨團協商；由於立法院20日開議，是否讓陳建仁上台施政報告，則要看協商結論。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，正式會議開議日期已經過朝野協商、各黨都簽字，就是2月20日，如果開議前再加開會議，那就是臨時會。

吳思瑤表示，國民黨團在過年前說要立委連署、加開臨時會，她不知道連署有沒有成功，但即使連署成功，還要開全院委員會確認臨時會議程；由於日程中間還卡了一個週日（18日），所以時間也跟2月20日開議沒什麼差別。

吳思瑤說，正因如此，她當初才主張趕快開議，再採2種方式處理，一是趕快讓行政院長上台做施政報告，可以透過施政總質詢，針對關切議題直接詢答；二是在一開議、總質詢前，就先朝野協商，安排專案報告，讓院長詢答。

吳思瑤認為，正辦是2月20日如期開議，國民黨團要求召開特定主題的專案報告，可透過協商來決定，「我們都尊重，這是符合慣例、也是可行的方式」。（編輯：黃國倫）1130214