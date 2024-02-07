藍連署開臨時會邀陳建仁報告食安 白呼應、綠質疑

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北7日電）國民黨立法院黨團關注台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，今天宣布即日起展開立委連署，要求最快2月17日立法院開議前召開臨時會，邀請行政院長陳建仁向立法院進行食安專案報告。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，新的屆期還沒正式開始就要先開臨時會，這是史上沒有過的，應思考有沒有必要。台灣民眾黨團則表示，樂觀其成，大家早日上工，回應社會期待。

新國會1日起展開，立法院2日朝野黨團協商時，達成共識第11屆第1會期2月20日開議，當天邀請陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市府與衛福部啟動雙軌複驗，台中市、衛福部食藥署今天公布均檢出西布特羅。對此，國民黨團今天中午於黨團記者室召開記者會，要求陳建仁公開道歉，衛福部次長王必勝辭職負責，而且在2月20日立法院開議之前，陳建仁要先做專案報告，才可以正式開議、上台。

國民黨團總召傅崐萁今天下午發布新聞稿表示，國民黨團鄭重宣布，即日起正式展開立委連署，最快2月17日立法院於開議前，要求召開臨時會，陳建仁應率相關首長為「西布特羅瘦肉精流入台灣」，向立法院進行專案報告，並向全民公開道歉，同時向人民交代清楚，瘦肉精到底從哪裡來的。

新聞稿提及，國民黨團為捍衛人民食的安全，在農曆年節後，以最快的時間，要求行政院向全民報告此嚴重的食安事件，政府的因應作為。

在傅崐萁今天發布的新聞稿中，國民黨團宣示，瘦肉精入台事件行政院必須向全民講清楚、說明白，沒有清楚交代，沒有部會首長為此事負責，就沒有行政院長上台進行施政報告，這是國民黨團對民意最謙卑，也是最莊嚴的承諾。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪指出，立法院長韓國瑜5日召集朝野協商，討論第11屆第1會期開議日，最後拍板20日開議，這是各黨團共同的決定，而且大家認為要趕快監督施政，更是近年在農曆年後最早開議的一次，現在要開臨時會，是不是要推翻朝野協商的決議。

吳思瑤提到，臨時會的召開有其作業程序，離20日正式開議只差幾天、時間幾乎無差別，而且新的屆期還沒正式開始就要先開臨時會，這是史上沒有過的，大家要回到本質思考有沒有必要。

吳思瑤認為，好好準備開議日的攻防，比較合理可行，也希望當天能直接進入實際的質詢與詢答，才會達到他們要的問政目的。

吳思瑤也說明，開議後進入正式會期，要進行專案報告或透過總質詢來監督施政，都可以、都尊重，過去也有總質詢前安排專案報告的經驗，由各黨協商決定。

台灣民眾黨立法院黨團表示，民眾黨團此前就主張於16日開議，但遭到國民黨、民進黨團反對，所以採納韓國瑜折衷的建議，於20日正式開議。對於國民黨團突然拋出有意最快於17日召開臨時會，民眾黨團樂觀其成，大家早日上工，回應社會的期待。

根據中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統之咨請或立法委員1/4以上之請求時，得開臨時會。立法院組織法第6條第1項規定，立法院臨時會，依憲法第69條規定行之，並以決議召集臨時會之特定事項為限。（編輯：張若瑤）1130207