陳揆籲春節上路多利用1968App 主動分流避壅塞

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（中央社記者王鴻國新北6日電）行政院長陳建仁今天視察春節連續假期國道交通疏運整備情形表示，初一到初三南下及初三到初五北上是交通高峰，呼籲大家多利用1968App背景推播功能，主動分流以避免壅塞。

陳建仁今天在行政院副院長鄭文燦、發言人林子倫，以及交通部長王國材、高速公路局長趙興華、國道公路警察局長廖美鈴陪同下，視察高公局北區交控中心，瞭解春節連假國道交通疏運情形，並慰勞值班人員及執勤員警的辛勞。

他表示，因應春節連假大量返鄉過年及旅遊走春人潮，他指示相關單位全力投入交通疏運作業，並呼籲民眾儘量多搭乘公共運輸工具，短途行車不要上國道，多利用替代道路，南北向長途走台61線。

他表示，春節疏運要全力以赴，初一到初三南向車行高峰，初三到初五是北上高峰，高速公路1968App本次春節新增背景推播功能，提供更完整、更貼心的路況訊息，歡迎多加利用1968功能，主動分流避免壅塞，大家都可以快快樂樂出門、平平安安回家。

王國材表示，今年春節從8日到14日，整備上採3措施，也就是高承載、凌晨0-5時不收費及匝道儀控，以解決塞車問題。

至於中長期解決塞車問題，將採高速公路五陽高架延伸到頭份，預定122年完工，解決湖口到新竹的塞車問題，汐止到五堵路段拓寬計畫120年完工。

另外，為解決國道5號塞車，他表示，高鐵延伸宜蘭計畫現在做2階環評，預訂125年可完工，台62萬里瑞濱線延伸到國5的頭城交流道，預定127年完工。（編輯：李錫璋）1130206