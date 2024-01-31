推道安陷天人交戰 王國材：生命價值與民怨兩難

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）交通部今天舉行113年新春記者會，交通部長王國材談到道安時，說他陷入天人交戰，在思考生命價值和民怨時，很難決定，但他認為道安改善不可懈怠，短期透過執法仍有必要。

去年6月30日上路的交通新制，擴大違規記點及檢舉項目，引起不少民眾抱怨；其中引起最多討論的是路口、公車站10公尺內或併排違停，除罰款、記點外，也開放民眾檢舉，1年內記12點吊照2個月，2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，計程車及貨車駕駛認為衝擊生計，還到交通部抗議。

王國材說，在推動道安工作上，他陷入天人交戰，當思考生命價值與民怨時，讓他感到兩難，例如違規停車被檢舉遭到很多民怨，但從生命價值來看，違停車輛可能會造成行人或其他用路人視線被擋住而發生傷害。

不過，計程車及貨車駕駛認為違停是因紅線太多問題，王國材說，因環境造成用路人違規，政府也要檢討，所以後來與各縣市達成共識，在每隔約100到150公尺紅線未劃設至少10%黃線或專用車格提供臨停前，因上下客貨致違規臨停不記點，但要罰款。

王國材表示，很多人說他做得太急，但看到多起小朋友在路上被撞，他內心真的很急，即使他挨很多罵，道安改善仍不可懈怠，他相信短期內有必要透過執法改善。

王國材說，交通部持續精進道安，以「零死亡」為政策願景，設定今年死亡人數下降5%、行人死亡數下降7%；119年死亡人數下降30%、行人死亡數下降50%為目標。（編輯：張雅淨）1130131