來台旅客1200萬目標 觀光署：啟動入境振興計畫

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（中央社記者余曉涵台北31日電）交通部長王國材今天說，今年觀光市場方面，目標仍為1200萬來台旅客。觀光署長周永暉說，除了歡迎中國旅客來台外，今年將啟動入境振興計畫，提升新南向國家來台旅客數量。

交通部今天舉行113年新春記者會，對於今年觀光布局方面，王國材說，今年來台旅客目標仍是1200萬旅客人次不變，除了今年將成立印度及印尼的雙印旅服中心外，也會跨部會合作。

王國材表示，行政院將會推動觀光諮詢會議，整合文化部、教育部、農業部、原民會、客委會、經濟部國貿署、海洋委員會海保署等。

由於今年3月1日開放陸客團體來台及台灣旅客跟團赴中國旅遊，王國材強調，這部分還是預計這個時程沒有改變。

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交通部觀光署長周永暉說，預計在下週會對外公布詳細資訊，赴中國旅遊的人數上，會按照實際攬客數目，但會用平均每天2000人作為參考上限值。王國材強調，2000人是原則都可以調整。

周永暉指出，歡迎中國旅客來台旅遊外，在全球布局會加強雙印的部分，尤其新南向的旅客目標會比過去還要高，今年將啟動入境振興2年計畫，提升新南向國家來台旅客數量。（編輯：李亨山）1130131