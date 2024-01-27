泰國旅展登場 觀光署盼引客赴台灣中南部和跳島旅遊

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）泰國國際旅展登場，交通部觀光署打造台灣館，以親山、親海、樂環島為主題，希望吸引更多泰國人造訪台灣。觀光署長周永暉表示，吸引泰國遊客到台灣中南部和跳島旅遊將是今年重點。

第29屆泰國國際旅展（Thailand International Travel Fair）1月25日至28日在曼谷舉行，觀光署號召縣市政府、公協會、旅行社、飯店、休閒農場、主題樂園及伴手禮業者等28個單位組團赴泰參加旅展，並於1月23日在清邁辦理台灣觀光推廣會。

觀光署以親山、親海、樂環島為主題在泰國國際旅展打造台灣館，實體呈現阿里山小火車、自行車、四季花卉及珍珠奶茶，現場並提供多種體驗活動。

觀光署署長周永暉赴泰國參加旅展，並拜會當地兩大旅遊協會泰國旅行社協會（TTAA）及泰國旅遊觀光協會（ATTA）。周永暉今天在駐泰代表張俊福陪同下拜訪台灣館，並和台灣觀光代言人、暱稱Boy的泰國男星帕貢（Pakorn Chatborirak）共同推廣台灣四季旅遊。

周永暉接受中央社訪問時表示，去年有200萬人次的泰國人造訪日本，因此觀光署和泰國旅行社合作，希望吸引泰國人到日本前可以造訪台灣，以增加更多客源；此外泰國有700萬穆斯林，台灣是穆斯林友善國家，因此未來也盼吸引更多穆斯林造訪台灣。

周永暉說，泰國遊客購買力很強，可以帶動台灣在地觀光經濟，不過泰國遊客對中南部比較陌生，因此觀光署推出高鐵優惠活動，還有結合高鐵、捷運與台灣好行的Taiwan Pass優惠票券，利用旅展機會大力放送，引客到中南部和跳島旅遊將是今年重點。

周永暉表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2020年疫情大爆發前一年，也就是2019年，泰國赴台觀光人次是42萬，今年目標將會放在50萬。

觀光署指出，泰國2023年赴台旅遊人次39萬，已恢復至2019年同期逾9成水準，台灣更在2023年泰國Google關鍵字海外旅遊目的地類別中奪下冠軍，一舉超越日本、韓國及香港，顯見泰國民眾對赴台旅遊具高度興趣。

觀光署指出，泰國是今年海外推廣第一站，接下來觀光署將組團參加菲律賓、印尼和馬來西亞等地的指標性國際旅展，以增加新南向市場旅客赴台人數。（編輯：陳惠珍）1130127

交通部觀光署長周永暉參加25日至28日在曼谷舉行第29屆泰國國際旅展，希望2024年泰國赴台觀光人次可以突破50萬，吸引泰國遊客到台灣中南部和跳島旅遊將是今年重點。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年1月27日